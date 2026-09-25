Подготовка документов заблаговременно может существенно ускорить оформление сделки с недвижимостью. Одного стандартного пакета бумаг может быть недостаточно — его состав зависит от обстоятельств конкретной квартиры и продавца.

Со ссылкой на Dim. Ria рассказываем, какие документы следует подготовить продавцу и покупателю и в каких случаях могут потребоваться дополнительные бумаги.

Какие документы нужны для продажи квартиры

Если владелец планирует продавать жилье, следует заранее выяснить, какой пакет документов понадобится для его ситуации. Для большинства сделок есть базовый перечень, однако он может отличаться в зависимости от способа обретения права собственности, количества собственников, семейного положения продавца и других обстоятельств.

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Подготовка документов еще до поиска покупателя поможет избежать задержек при оформлении сделки. Потенциальный покупатель сможет быстрее проверить информацию о квартире, а нотариус — провести необходимые проверки в государственных реестрах.

Стандартный пакет документов продавца квартиры

В большинстве случаев основной пакет документов остается неизменным. Часть из них подготавливает владелец, а отдельные документы выдают государственные органы или уполномоченные организации.

Документ Для чего требуется Кто готовит Паспорт или ID-карта Подтверждает личность продавца Продавец РНУКНП Для оформления сделки и налоговых процедур Продавец Документ, подтверждающий право собственности Подтверждает законные основания владения квартирой Продавец Технический паспорт Содержит технические характеристики квартиры Владелец или уполномоченная организация Сведения из Государственного реестра прав на недвижимое имущество Позволяет проверить право собственности и наличие обременений Владелец или уполномоченная организация Документы о семейном положении Подтверждают необходимость или отсутствие согласия второго супруга Продавец Отчет об оценке квартиры (если требуется) Используется в случаях, предусмотренных законодательством, когда необходимо установить точную стоимость Сертифицированный оценщик Документы касательно зарегистрированных лиц (при необходимости) Могут потребоваться в зависимости от условий сделки Владелец или соответствующий орган

Перед заключением договора следует убедиться, что все документы актуальны. К примеру, если после перепланировки квартиры технический паспорт не обновляли, нотариус может рекомендовать привести его в соответствие с фактическим состоянием.

Также следует проверить правильность личных данных в документах и ​​их соответствие информации в государственных реестрах.

Какие документы подтверждают право собственности

Один из ключевых документов при продаже квартиры — документ, подтверждающий право собственности. В зависимости от ситуации это может быть:

договор купли-продажи;

договор дарения;

свидетельство о праве на наследство;

договор мены;

решение суда;

документы о приватизации;

другой документ, из которого возникло право собственности.

При этом нотариус проверяет не только сам документ. Он также сверяет информацию в государственных реестрах. Это позволяет проверить, правильно ли зарегистрировано право собственности и нет ли в отношении квартиры запретов или других ограничений, которые могут повлиять на оформление сделки.

Иногда стандартного пакета документов недостаточно. Если квартира имеет особый правовой статус или продается в специфических условиях, нотариус может запросить дополнительные документы.

Дополнительные документы в зависимости от ситуации

Ситуация Какой документ может потребоваться Что следует проверить Квартира в общей собственности Документы совладельцев Доли каждого владельца Два или несколько владельцев Документы всех совладельцев или их представителей Полномочия на продажу Продажа доли Документы о соблюдении прав других совладельцев Порядок отчуждения доли Квартира приобретена в браке Нотариально удостоверенное согласие второго супруга (если необходимо) Право собственности Владельцем является несовершеннолетний Разрешение органа опеки и попечительства Защита имущественных прав ребенка Квартира получена по наследству Свидетельство о праве на наследство Регистрация права собственности Квартира подаренная Договор дарения Основания получения права собственности Приватизированная квартира Документы о приватизации Регистрация права собственности Квартира находится в ипотеке Документы по ипотеке или согласие кредитора Наличие обременений Продажа по доверенности Нотариально удостоверенная доверенность Объем полномочий представителя Комната в коммунальной квартире или общежитии Дополнительные документы в зависимости от конкретной ситуации Особенности отчуждения такого объекта

Как отмечает Dim. Ria, наличие таких обстоятельств не обязательно означает, что продажа квартиры будет сложнее. Однако они могут потребовать дополнительной проверки документов или отдельных согласований. Поэтому полный список бумаг лучше согласовать с нотариусом еще до назначения даты заключения договора.

Какие документы нужны покупателю квартиры

По сравнению с продавцом, покупатель обычно готовит меньший пакет документов. Это:

паспорт или ID-карта;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);

документы о семейном положении, если они влияют на оформление сделки;

нотариально удостоверенное согласие второго супруга, если этого требует законодательство;

документы для банка — если квартира покупается за кредитные средства или по государственной программе;

другие документы, которые может запросить нотариус в зависимости от конкретной ситуации.

Предварительный договор и договор купли-продажи

Если стороны пока не готовы заключать основной договор, они могут оформить предварительный договор купли-продажи.

В нем обычно определяют:

предмет предстоящей сделки;

срок заключения основного договора;

договорная стоимость квартиры;

порядок расчетов;

ответственность сторон в случае невыполнения договоренностей.

Основной договор купли-продажи удостоверяет нотариус. После его подписания и государственной регистрации покупатель приобретает право собственности на квартиру.