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Какие документы нужны, чтобы продать квартиру — перечень

Недвижимость
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Документы для продажи квартиры
Документы для продажи квартиры
Подготовка документов заблаговременно может существенно ускорить оформление сделки с недвижимостью. Одного стандартного пакета бумаг может быть недостаточно — его состав зависит от обстоятельств конкретной квартиры и продавца.
Со ссылкой на Dim. Ria рассказываем, какие документы следует подготовить продавцу и покупателю и в каких случаях могут потребоваться дополнительные бумаги.

Какие документы нужны для продажи квартиры

Если владелец планирует продавать жилье, следует заранее выяснить, какой пакет документов понадобится для его ситуации. Для большинства сделок есть базовый перечень, однако он может отличаться в зависимости от способа обретения права собственности, количества собственников, семейного положения продавца и других обстоятельств.
Подготовка документов еще до поиска покупателя поможет избежать задержек при оформлении сделки. Потенциальный покупатель сможет быстрее проверить информацию о квартире, а нотариус — провести необходимые проверки в государственных реестрах.

Стандартный пакет документов продавца квартиры

В большинстве случаев основной пакет документов остается неизменным. Часть из них подготавливает владелец, а отдельные документы выдают государственные органы или уполномоченные организации.
ДокументДля чего требуетсяКто готовит
Паспорт или ID-картаПодтверждает личность продавцаПродавец
РНУКНПДля оформления сделки и налоговых процедурПродавец
Документ, подтверждающий право собственностиПодтверждает законные основания владения квартиройПродавец
Технический паспортСодержит технические характеристики квартирыВладелец или уполномоченная организация
Сведения из Государственного реестра прав на недвижимое имуществоПозволяет проверить право собственности и наличие обремененийВладелец или уполномоченная организация
Документы о семейном положенииПодтверждают необходимость или отсутствие согласия второго супругаПродавец
Отчет об оценке квартиры (если требуется)Используется в случаях, предусмотренных законодательством, когда необходимо установить точную стоимостьСертифицированный оценщик
Документы касательно зарегистрированных лиц (при необходимости)Могут потребоваться в зависимости от условий сделкиВладелец или соответствующий орган
Перед заключением договора следует убедиться, что все документы актуальны. К примеру, если после перепланировки квартиры технический паспорт не обновляли, нотариус может рекомендовать привести его в соответствие с фактическим состоянием.
Также следует проверить правильность личных данных в документах и ​​их соответствие информации в государственных реестрах.

Какие документы подтверждают право собственности

Один из ключевых документов при продаже квартиры — документ, подтверждающий право собственности. В зависимости от ситуации это может быть:
  • договор купли-продажи;
  • договор дарения;
  • свидетельство о праве на наследство;
  • договор мены;
  • решение суда;
  • документы о приватизации;
  • другой документ, из которого возникло право собственности.
При этом нотариус проверяет не только сам документ. Он также сверяет информацию в государственных реестрах. Это позволяет проверить, правильно ли зарегистрировано право собственности и нет ли в отношении квартиры запретов или других ограничений, которые могут повлиять на оформление сделки.
Иногда стандартного пакета документов недостаточно. Если квартира имеет особый правовой статус или продается в специфических условиях, нотариус может запросить дополнительные документы.

Дополнительные документы в зависимости от ситуации

СитуацияКакой документ может потребоватьсяЧто следует проверить
Квартира в общей собственностиДокументы совладельцевДоли каждого владельца
Два или несколько владельцевДокументы всех совладельцев или их представителейПолномочия на продажу
Продажа долиДокументы о соблюдении прав других совладельцевПорядок отчуждения доли
Квартира приобретена в бракеНотариально удостоверенное согласие второго супруга (если необходимо)Право собственности
Владельцем является несовершеннолетнийРазрешение органа опеки и попечительстваЗащита имущественных прав ребенка
Квартира получена по наследствуСвидетельство о праве на наследствоРегистрация права собственности
Квартира подареннаяДоговор даренияОснования получения права собственности
Приватизированная квартираДокументы о приватизацииРегистрация права собственности
Квартира находится в ипотекеДокументы по ипотеке или согласие кредитораНаличие обременений
Продажа по доверенностиНотариально удостоверенная доверенностьОбъем полномочий представителя
Комната в коммунальной квартире или общежитииДополнительные документы в зависимости от конкретной ситуацииОсобенности отчуждения такого объекта
Как отмечает Dim. Ria, наличие таких обстоятельств не обязательно означает, что продажа квартиры будет сложнее. Однако они могут потребовать дополнительной проверки документов или отдельных согласований. Поэтому полный список бумаг лучше согласовать с нотариусом еще до назначения даты заключения договора.

Какие документы нужны покупателю квартиры

По сравнению с продавцом, покупатель обычно готовит меньший пакет документов. Это:
  • паспорт или ID-карта;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);
  • документы о семейном положении, если они влияют на оформление сделки;
  • нотариально удостоверенное согласие второго супруга, если этого требует законодательство;
  • документы для банка — если квартира покупается за кредитные средства или по государственной программе;
  • другие документы, которые может запросить нотариус в зависимости от конкретной ситуации.

Предварительный договор и договор купли-продажи

Если стороны пока не готовы заключать основной договор, они могут оформить предварительный договор купли-продажи.
В нем обычно определяют:
  • предмет предстоящей сделки;
  • срок заключения основного договора;
  • договорная стоимость квартиры;
  • порядок расчетов;
  • ответственность сторон в случае невыполнения договоренностей.
Основной договор купли-продажи удостоверяет нотариус. После его подписания и государственной регистрации покупатель приобретает право собственности на квартиру.
Перед подписанием договора следует тщательно проверить персональные данные, адрес квартиры, ее технические характеристики и другие существенные условия сделки.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Договор купли/продажиПокупка квартирыКвартира
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