Какие документы нужны, чтобы продать квартиру — перечень
Какие документы нужны для продажи квартиры
Стандартный пакет документов продавца квартиры
|Документ
|Для чего требуется
|Кто готовит
|Паспорт или ID-карта
|Подтверждает личность продавца
|Продавец
|РНУКНП
|Для оформления сделки и налоговых процедур
|Продавец
|Документ, подтверждающий право собственности
|Подтверждает законные основания владения квартирой
|Продавец
|Технический паспорт
|Содержит технические характеристики квартиры
|Владелец или уполномоченная организация
|Сведения из Государственного реестра прав на недвижимое имущество
|Позволяет проверить право собственности и наличие обременений
|Владелец или уполномоченная организация
|Документы о семейном положении
|Подтверждают необходимость или отсутствие согласия второго супруга
|Продавец
|Отчет об оценке квартиры (если требуется)
|Используется в случаях, предусмотренных законодательством, когда необходимо установить точную стоимость
|Сертифицированный оценщик
|Документы касательно зарегистрированных лиц (при необходимости)
|Могут потребоваться в зависимости от условий сделки
|Владелец или соответствующий орган
Какие документы подтверждают право собственности
- договор купли-продажи;
- договор дарения;
- свидетельство о праве на наследство;
- договор мены;
- решение суда;
- документы о приватизации;
- другой документ, из которого возникло право собственности.
Дополнительные документы в зависимости от ситуации
|Ситуация
|Какой документ может потребоваться
|Что следует проверить
|Квартира в общей собственности
|Документы совладельцев
|Доли каждого владельца
|Два или несколько владельцев
|Документы всех совладельцев или их представителей
|Полномочия на продажу
|Продажа доли
|Документы о соблюдении прав других совладельцев
|Порядок отчуждения доли
|Квартира приобретена в браке
|Нотариально удостоверенное согласие второго супруга (если необходимо)
|Право собственности
|Владельцем является несовершеннолетний
|Разрешение органа опеки и попечительства
|Защита имущественных прав ребенка
|Квартира получена по наследству
|Свидетельство о праве на наследство
|Регистрация права собственности
|Квартира подаренная
|Договор дарения
|Основания получения права собственности
|Приватизированная квартира
|Документы о приватизации
|Регистрация права собственности
|Квартира находится в ипотеке
|Документы по ипотеке или согласие кредитора
|Наличие обременений
|Продажа по доверенности
|Нотариально удостоверенная доверенность
|Объем полномочий представителя
|Комната в коммунальной квартире или общежитии
|Дополнительные документы в зависимости от конкретной ситуации
|Особенности отчуждения такого объекта
Какие документы нужны покупателю квартиры
- паспорт или ID-карта;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);
- документы о семейном положении, если они влияют на оформление сделки;
- нотариально удостоверенное согласие второго супруга, если этого требует законодательство;
- документы для банка — если квартира покупается за кредитные средства или по государственной программе;
- другие документы, которые может запросить нотариус в зависимости от конкретной ситуации.
Предварительный договор и договор купли-продажи
- предмет предстоящей сделки;
- срок заключения основного договора;
- договорная стоимость квартиры;
- порядок расчетов;
- ответственность сторон в случае невыполнения договоренностей.
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