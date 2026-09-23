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В Киеве и области 14,5 тыс. компаний владеют недвижимостью: сколько они зарабатывают

Фондовый рынок
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Объекты недвижимости имеют 14 511 частных компаний
Объекты недвижимости имеют 14 511 частных компаний
В Киеве и Киевской области, которые правительство включило в перечень территорий повышенного риска, зарегистрировано около 399 тысяч частных компаний. Недвижимость имеется у 14 511 из них, а их совокупный чистый доход по итогам 2025 года составил 3,68 трлн грн.
Об этом сообщает платформа больших данных Vkursi.

Сколько компаний работает в столичном регионе

В Киеве и Киевской области зарегистрировано 398 852 частные компании. Совокупный чистый доход проанализированных компаний за 2025 год составил 9,9 трлн. грн., чистая прибыль — 384 млрд. грн.
В 2025 году более миллиарда гривен чистого дохода получили 1 120 частных компаний Киева и Киевской области. Еще 6361 компания имела от 100 млн грн до 1 млрд грн чистого дохода, а 53 740 — от 1 млн грн до 100 млн грн.
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Больше всего частных компаний в столичном регионе работают в сфере оптовой и розничной торговли — 151 046. В профессиональной, научной и технической деятельности зарегистрировано 43 779 компаний, в строительстве — 35 343, в перерабатывающей промышленности — 31 316.
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Сколько компаний владеют недвижимостью

Объекты недвижимости имеют 14 511 частных компаний, зарегистрированных в Киеве и Киевской области. Из них 8 869 зарегистрировано в столице, еще 5 642 — в Киевской области.
По итогам 2025 года совокупный чистый доход этих компаний составил 3,68 трлн. грн., а чистая прибыль — 173,2 млрд. грн.
Таким образом, компании с недвижимостью приходится около 37% совокупного чистого дохода и около 45% чистой прибыли всего проанализированного частного бизнеса Киева и области.
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В сфере торговли недвижимость имеют 1739 компаний, в перерабатывающей промышленности — 1617, в логистике — 552, в топливной энергетике — 95.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Кабинет Министров расширил действующую программу страхования военных рисков для бизнеса и упростил механизмы получения компенсаций. Кроме того, Киев и Киевскую область включили в список территорий повышенного риска.
Максимальный размер компенсации страховой премии для одного предприятия увеличил с 3 до 5 млн грн в год. Механизм также распространяется на арендуемое имущество, а требования к договорам страхования упрощаются.
По материалам:
Економічна Правда
КиевБизнесНедвижимость
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