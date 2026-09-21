В Украине хотят создать фонд на $4 миллиарда для компенсаций пострадавшему бизнесу

Цель инициативы — сохранить и восстановить экономическую активность, чтобы предприятия могли быстрее возобновлять производство и торговлю и сохранять рабочие места. Параллельно механизм должен создать условия для расширения частного рынка страхования военных рисков.
По предварительным оценкам, ежегодный ущерб основных средств бизнеса в результате войны может составить $4−10 млрд и более. В то же время текущая емкость рынка страхования и перестрахования составляет до $1−1,5 млрд. При этом страхование рисков в наиболее опасных регионах остается недоступным, а покрытие полностью отсутствует в прифронтовых регионах и для отдельных более рисковых секторов.
При отсутствии достаточных рыночных механизмов и с учетом необходимости оперативного обновления предприятий ключевым элементом новой модели должен стать специальный фонд для компенсации убытков бизнеса. Его целевой объем составит около $3−4 млрд.
Фонд планируют наполнять из нескольких источников: государственного финансирования, в частности, за счет поступлений от предложенного повышения общей ставки НДС на 1 процентный пункт, средств международных партнеров и взносов компаний за участие в программе.
Приблизительно $1 млрд планируют обеспечить за счет государственного финансирования, еще $2−3 млрд — привлечь от международных партнеров.
Как будет работать механизм First-loss
На базе фонда предлагается ввести механизм First-loss, по которому государство будет компенсировать первый слой военного ущерба в пределах установленного лимита. Риск сверх государственного лимита предприятие сможет застраховать на частном страховом рынке.
Такая модель должна обеспечить бизнесу доступ к компенсациям и создать предпосылки для расширения частного рынка страхования и перестрахования военных рисков.
компенсацию ущерба в пределах до $10 млн на одно юридическое лицо от государства;
участие крупного, среднего и малого бизнеса во всей подконтрольной Украине территории;
покрытие для активов, обеспечивающих деятельность предприятия — зданий, оборудования и инженерных сетей;
вклад предприятия за участие в программе — 2% от выбранного лимита покрытия;
возможность дополнительного страхования той части риска, которая превышает уровень покрытия.
Какие отрасли смогут воспользоваться программой
На первом этапе механизм предлагается распространить на предприятия перерабатывающей промышленности, агросектора, транспорта, водоснабжения и энергетики, здравоохранения, образования, торговли и добывающей промышленности.
В случае повреждения или уничтожения активов в результате российской агрессии и после представления полного пакета необходимых документов, решение о компенсации и ее выплате должны осуществляться в течение 30 календарных дней, с возможностью продления срока до 60 дней.
Как будут привлекать частных страховщиков
Отдельным элементом модели станет привлечение частного страхового рынка. Государство будет покрывать первый уровень ущерба, что должно снизить риски для украинских страховщиков и международных перестраховщиков и позволит им предоставлять дополнительное покрытие сверх установленного государством лимита.