В Украине хотят создать фонд на $4 миллиарда для компенсаций пострадавшему бизнесу Сегодня 10:30 — Казна и Политика Ежегодные убытки основных средств бизнеса в результате войны могут составить $4-10 млрд

Министерство экономики и окружающей среды Украины совместно с бизнесом разрабатывает решения, которые должны помочь предприятиям продолжать работу и быстрее восстанавливаться после российских атак.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В ответ на запрос предпринимателей правительство ввело пакет поддержки для компаний, пострадавших в результате обстрелов.

Также Минэкономики разрабатывает системный механизм компенсации военного ущерба, который должен расширить возможности крупных предприятий для восстановления поврежденных активов и производства.

Какие убытки должен покрывать механизм

Цель инициативы — сохранить и восстановить экономическую активность, чтобы предприятия могли быстрее возобновлять производство и торговлю и сохранять рабочие места. Параллельно механизм должен создать условия для расширения частного рынка страхования военных рисков.

По предварительным оценкам, ежегодный ущерб основных средств бизнеса в результате войны может составить $4−10 млрд и более. В то же время текущая емкость рынка страхования и перестрахования составляет до $1−1,5 млрд. При этом страхование рисков в наиболее опасных регионах остается недоступным, а покрытие полностью отсутствует в прифронтовых регионах и для отдельных более рисковых секторов.

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При отсутствии достаточных рыночных механизмов и с учетом необходимости оперативного обновления предприятий ключевым элементом новой модели должен стать специальный фонд для компенсации убытков бизнеса. Его целевой объем составит около $3−4 млрд.

Фонд планируют наполнять из нескольких источников: государственного финансирования, в частности, за счет поступлений от предложенного повышения общей ставки НДС на 1 процентный пункт, средств международных партнеров и взносов компаний за участие в программе.

Приблизительно $1 млрд планируют обеспечить за счет государственного финансирования, еще $2−3 млрд — привлечь от международных партнеров.

Как будет работать механизм First-loss

На базе фонда предлагается ввести механизм First-loss, по которому государство будет компенсировать первый слой военного ущерба в пределах установленного лимита. Риск сверх государственного лимита предприятие сможет застраховать на частном страховом рынке.

Такая модель должна обеспечить бизнесу доступ к компенсациям и создать предпосылки для расширения частного рынка страхования и перестрахования военных рисков.

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Механизм предусматривает:

компенсацию ущерба в пределах до $10 млн на одно юридическое лицо от государства;

участие крупного, среднего и малого бизнеса во всей подконтрольной Украине территории;

покрытие для активов, обеспечивающих деятельность предприятия — зданий, оборудования и инженерных сетей;

вклад предприятия за участие в программе — 2% от выбранного лимита покрытия;

возможность дополнительного страхования той части риска, которая превышает уровень покрытия.

Какие отрасли смогут воспользоваться программой

На первом этапе механизм предлагается распространить на предприятия перерабатывающей промышленности, агросектора, транспорта, водоснабжения и энергетики, здравоохранения, образования, торговли и добывающей промышленности.

В случае повреждения или уничтожения активов в результате российской агрессии и после представления полного пакета необходимых документов, решение о компенсации и ее выплате должны осуществляться в течение 30 календарных дней, с возможностью продления срока до 60 дней.

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