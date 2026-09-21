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В Украине пересмотрят численность госслужащих и сократят лишние должности

Казна и Политика
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В Украине будет проведен комплексный анализ системы государственного управления, чтобы выявить дублирование функций, лишние процессы и возможности для оптимизации. Также правительство планирует пересмотреть численность работников центральных органов исполнительной власти и количество заместителей министров.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

В госуправлении проведут цифровизацию

По словам премьер-министра, отдельным направлением станет цифровизация государственного управления. Правительство проанализирует цифровое управление и автоматизацию внутренних процессов в центральных органах власти.
«Государство не должно тратить время и ресурсы на процессы, которые можно сделать быстрее и проще с помощью цифровых инструментов», — отметил Корецкий.

У ЦОИВ сократят лишние вакантные должности

По словам премьер-министра, принято решение пересмотреть численность работников ЦОИВ.
«Лишние вакантные должности сократим. Также просмотрим количество заместителей министров и заместителей руководителей ЦОИВ. После детального анализа будет определена объективная потребность в численности работников в соответствии с реальным объемом задач и функциями государства», — сообщил Корецкий.

Изменят подходы к обучению госслужащих

Отдельный фокус — образование и профессиональное развитие в государственном управлении. Будут изменены подходы к профессиональному обучению государственных служащих в соответствии с современными потребностями государства.
«Ответственность за реализацию этих мер лежит на соответствующих министерствах и центральных органах исполнительной власти. Руководители получили соответствующие поручения. Координацию и контроль за исполнением поручений будет осуществлять Государственный секретарь Кабинета Министров Константин Марьевич», — сообщил премьер-министр Украины.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что средний уровень начисленной заработной платы в июле для работников центральных органов исполнительной власти составил 66,22 тыс. грн (на 5,6 тыс. грн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года).
Общая фактическая численность работников государственных органов власти в июле 2026 составила 165,4 тыс. человек. Это на 1,9 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
По материалам:
Finance.ua
Кабмин
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