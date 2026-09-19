ВВП Украины вырос на 0,4% во втором квартале Сегодня 09:13 — Казна и Политика Монета 5 украинских гривен

По данным Госстата, во втором квартале 2026 года реальный ВВП Украины вырос на 0,4% в годовом измерении, а по сравнению с первым кварталом — на 0,3%. Темпы роста оказались несколько ниже предыдущей оценки Госстата, которая составила 0,6%.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Экономический рост во втором квартале поддержали:

устойчивое частное потребление;

оживление инвестиционной активности;

отсутствие значительных ограничений электроснабжения населения и бизнеса.

В то же время дальнейшее усиление российских атак на логистику и транспортную инфраструктуру и объекты бизнеса ограничивало восстановление экономики.

Также в Нацбанке зафиксировали уменьшение отрицательного вклада чистого экспорта в рост ВВП, в то время как экономические результаты по видам деятельности оставались неравномерными.

Прогноз на второе полугодие

В Нацбанке отмечают, что динамика ВВП во втором полугодии, вероятно, будет оставаться сдержанной.

Она будет зависеть от:

масштабов и последствий российских атак на логистику, производство и энергетику;

объемов урожая;

бюджетных стимулов;

развития событий на Ближнем Востоке

Эти факторы регулятор учтет в обновленном макроэкономическом прогнозе на 2026−2028 годы, который будет обнародован в конце октября.