ВВП Украины вырос на 0,4% во втором квартале

По данным Госстата, во втором квартале 2026 года реальный ВВП Украины вырос на 0,4% в годовом измерении, а по сравнению с первым кварталом — на 0,3%. Темпы роста оказались несколько ниже предыдущей оценки Госстата, которая составила 0,6%.
отсутствие значительных ограничений электроснабжения населения и бизнеса.
В то же время дальнейшее усиление российских атак на логистику и транспортную инфраструктуру и объекты бизнеса ограничивало восстановление экономики.
Также в Нацбанке зафиксировали уменьшение отрицательного вклада чистого экспорта в рост ВВП, в то время как экономические результаты по видам деятельности оставались неравномерными.
Прогноз на второе полугодие
В Нацбанке отмечают, что динамика ВВП во втором полугодии, вероятно, будет оставаться сдержанной.
Она будет зависеть от:
масштабов и последствий российских атак на логистику, производство и энергетику;
объемов урожая;
бюджетных стимулов;
развития событий на Ближнем Востоке
Эти факторы регулятор учтет в обновленном макроэкономическом прогнозе на 2026−2028 годы, который будет обнародован в конце октября.
Ранее Finance.ua писал, что ущерб Украины от разрушения инфраструктуры и основных средств вследствие российских воздушных ударов может достигать около $10 млрд в год. Совокупные экономические потери от этих разрушений и блокады морских портов только в этом году могут ухудшить динамику ВВП примерно на 1,5 процентного пункта.