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Минфин определил критерии для публичных инвестиционных проектов

Казна и Политика
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Методические рекомендации содержат практические объяснения и примеры
Методические рекомендации содержат практические объяснения и примеры
Министерство финансов Украины утвердило Методические рекомендации по идентификации публичных инвестиций и их разграничение с другими капитальными расходами. Документ определяет подход, по которому можно установить, имеет ли конкретная инициатива признаки публичного инвестиционного проекта (ФИО) и требует его подготовки.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Рекомендации предназначены для органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, участвующих в подготовке и реализации публичных инвестиций.
Документ является одним из практических инструментов реализации реформы управления публичными инвестициями. Его применение должно способствовать более эффективному планированию ПИП, направленных на устойчивое развитие, восстановление инфраструктуры и повышение качества публичных услуг.
Введение единого подхода к идентификации публичных инвестиций поможет участникам системы более корректно разграничить ПИП и другие расходы еще на этапе планирования и повышать качество инвестиционных решений на государственном, региональном и местном уровнях.
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Что учитывается при определении ПИП

Ключевой подход состоит в том, что капитальный характер расходов сам по себе не означает, что инициатива является публичным инвестиционным проектом.
При оценке учитываются экономическое содержание инициативы, ее соответствие стратегическим приоритетам, направленность на создание или существенное долгосрочное улучшение актива, а также ожидаемый результат.
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В то же время название мероприятия, код экономической классификации расходов, источник финансирования или формальное отнесение расходов к капитальным не являются самостоятельными определяющими признаками ПИП.
Методические рекомендации содержат практические объяснения и примеры строительства и реконструкции, капитального ремонта, модернизации и технического переоснащения, приобретения оборудования, техники и транспортных средств, цифровых решений и нематериальных активов, развития инфраструктуры, благоустройства и других мероприятий.

Как работает тест из семи критериев

Для практической оценки инициативы документ содержит тест по семи критериям. Они включают, в частности, наличие социально-экономической потребности, соответствие стратегическим приоритетам, инвестиционную направленность затрат, наличие альтернатив, долгосрочный эффект, будущие эксплуатационные расходы и неповторимость мероприятия и его результатов.
Если по результатам теста получено не менее четырех ответов «да», целесообразно начать подготовку ПИП. Если по меньшей мере четыре ответа нет, соответствующие мероприятия рекомендуется планировать и реализовывать без подготовки ПИП.
По материалам:
Finance.ua
Минфин
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