Импорт цветов принес бюджету более 1 млрд грн таможенных платежей с начала года

За 8 месяцев 2026 года в государственный бюджет поступило более 1 млрд грн таможенных платежей от импорта цветочной продукции. Это более чем вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года, хотя общий объем импорта вырос всего на 7,2%.
Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.
Импорт цветов вырос на 7,2%
В январе-августе 2026 года в Украину ввезли 23,3 тыс. тонн цветочной продукции против 21,8 тыс. тонн за аналогичный период 2025 года.
В то же время сумма уплаченных таможенных платежей выросла с 469,2 млн грн до более чем 1 млрд грн.
Как изменилась структура импорта
Наибольшие изменения произошли в соотношении декоративных растений и срезанных цветов.
В январе-августе 2025 года декоративные растения составили 77,4% от общего веса импортированной цветочной продукции, а срезанные цветы только 5,6%.
В 2026 году доля декоративных растений сократилась до 46,2%, в то время как доля срезанных цветов выросла до 33,8%.
Импорт роз и хризантем вырос в разы
Особенно показательны изменения внутри категории срезанных цветов. Так, импорт:
роз — вырос со 175 до 3 973 тонн;
хризантем — со 188 до 1 526 тонн;
других срезанных цветов — с 436 до 1 556 тонн.
Увеличение объемов именно этих категорий позволило дополнительно аккумулировать в государственный бюджет 506,7 млн грн таможенных платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Государственная таможенная служба Украины ввела электронный сервис, с помощью которого граждане и представители бизнеса могут проверить, указан ли IMEI мобильного телефона в сведениях, представленных во время его таможенного оформления в Украине.
Для проверки достаточно ввести IMEI мобильного устройства в соответствующее поле и нажать кнопку «Искать». Система уведомит, содержатся ли сведения об указанном IMEI среди данных таможенного оформления телефонов,.