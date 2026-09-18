Импорт цветов принес бюджету более 1 млрд грн таможенных платежей с начала года Сегодня 09:30 — Казна и Политика В январе-августе 2026 года в Украину ввезли 23,3 тыс. тонн цветочной продукции

За 8 месяцев 2026 года в государственный бюджет поступило более 1 млрд грн таможенных платежей от импорта цветочной продукции. Это более чем вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года, хотя общий объем импорта вырос всего на 7,2%.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Импорт цветов вырос на 7,2%

В январе-августе 2026 года в Украину ввезли 23,3 тыс. тонн цветочной продукции против 21,8 тыс. тонн за аналогичный период 2025 года.

В то же время сумма уплаченных таможенных платежей выросла с 469,2 млн грн до более чем 1 млрд грн.

Как изменилась структура импорта

Наибольшие изменения произошли в соотношении декоративных растений и срезанных цветов.

В январе-августе 2025 года декоративные растения составили 77,4% от общего веса импортированной цветочной продукции, а срезанные цветы только 5,6%.

В 2026 году доля декоративных растений сократилась до 46,2%, в то время как доля срезанных цветов выросла до 33,8%.

Импорт роз и хризантем вырос в разы

Особенно показательны изменения внутри категории срезанных цветов. Так, импорт:

роз — вырос со 175 до 3 973 тонн;

хризантем — со 188 до 1 526 тонн;

других срезанных цветов — с 436 до 1 556 тонн.

Увеличение объемов именно этих категорий позволило дополнительно аккумулировать в государственный бюджет 506,7 млн грн таможенных платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Государственная таможенная служба Украины ввела электронный сервис , с помощью которого граждане и представители бизнеса могут проверить, указан ли IMEI мобильного телефона в сведениях, представленных во время его таможенного оформления в Украине.