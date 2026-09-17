Зеленский подписал закон о борьбе с мошенническими колл-центрами Сегодня 16:41 — Казна и Политика Документ дополняет Уголовный кодекс Украины новой статьей – «Электронно-коммуникационное мошенничество».

Президент Владимир Зеленский подписал закон, вводящий уголовную ответственность за создание, руководство и участие в мошеннических колл-центрах.

Об этом свидетельствует информация в карточке закона на сайте Верховной Рады Украины.

Что предусматривает закон

Документ дополняет Уголовный кодекс Украины новой статьей — «Электронно-коммуникационное мошенничество». Она устанавливает ответственность за создание, участие или руководство мошенническими группами, незаконно собирающими электронную информацию о людях.

Электронно-коммуникационным мошенничеством закон определяет деятельность группы лиц, направленную на завладение чужим имуществом через Интернет, телефон или другие средства связи путем обмана. Речь идет о незаконном получении и использовании частных и финансовых данных человека — паспортных сведений, номеров платежных карт и кодов авторизации.

Какое наказание предусмотрено

За создание, руководство и участие в электронно-коммуникационной мошеннической организации предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

За создание сообществ мошеннических колл-центров, то есть объединение нескольких групп, предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Отдельно закон устанавливает ответственность для людей, не являющихся участниками мошеннической группы, но сознательно способствующих ее работе. Это может быть предоставление средств, информации, услуг или иная помощь ее деятельности.

За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией имущества. В условиях военного положения срок наказания будет составлять от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без нее.

Кого могут освободить от ответственности

Закон также предусматривает освобождение от уголовной ответственности для людей, которые не являлись организаторами или руководителями колл-центров, но участвовали в их организации.

Для этого они должны до сообщения о подозрении добровольно сообщить о существовании колл-центра и активно способствовать раскрытию уголовного правонарушения.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что 16 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 10190, устанавливающий уголовную ответственность за электронно-коммуникационное мошенничество и участие в мошеннических колл-центрах. За соответствующее решение проголосовали 313 народных депутатов. Этот законопроект был зарегистрирован в октябре 2023 года.