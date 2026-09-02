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Зеленський подав два законопроєкти до Ради проти кол-центрів і «дропів»

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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський направив на розгляд Верховної Ради два законопроєкти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів.
Про це він повідомив у Телеграм.
«Направив у Верховну Раду два законопроєкти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів, участі в них, а також про додатковий суттєвий захист людей від незаконних дій із платіжними інструментами та банківськими рахунками. Відповідальність за шахрайські кол-центри повинна бути чіткою та жорсткою, і не тільки для тих, хто є виконавцями в роботі кол-центрів, але й для тих, хто все це організовує, багатіє з кол-центрів, володіє ними. Перший законопроєкт саме це передбачає», — повідомив Зеленський.
За його словами, упроваджується і посилена відповідальність за організацію шахрайських схем із банківськими інструментами, зокрема з так званими «дропами».
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На рівні внутрішнього регулювання банківської системи мають бути відповідні кроки та зміни в алгоритмах, які дадуть більше можливостей банкам захищати права та законні інтереси людей і підприємств та не допускати використання рахунків для ухилення від сплати податків чи легалізації коштів від незаконної діяльності.
«На рівні закону ми дамо необхідну основу для протидії організаторам шахрайських схем із банківськими рахунками, платіжними інструментами. Цей же законопроєкт направлений на імплементацію в Україні норм права Євросоюзу, що передбачено домовленостями з нашими партнерами», — зазначив президент.
За матеріалами:
Finance.ua
ЗеленськийЗаконопроєкти
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