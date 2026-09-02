День фінансів: провалені Радою закони, курс євро у вересні, добровільні пенсійні накопичення Сьогодні 17:45

Середа, 2 вересня. Сьогодні українській гривні — 30 років. З цієї нагоди Національний банк України ввів у обіг срібну пам’ятну монету. Вона присвячена тридцятій річниці проведення в Україні грошової реформи.

Пам’ятна монета «До 30-річчя грошової реформи в Україні»

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Нова система служби в ЗСУ

Михайло Драпатий оприлюднив документ «Принципи лідерства Головнокомандувача Збройних Сил України та розвитку війська в умовах війни». Першочерговим обов’язком він називає стабілізацію фронту, інтеграцію нових бойових спроможностей та забезпечення командирів необхідними ресурсами й свободою дій для розгрому противника.

За його словами, необхідно формувати, готувати та зберігати людський капітал, забезпечувати війська якісним озброєнням і військовою технікою та розвивати оборонно-промислові спроможності для ведення тривалої війни.

Водночас, як повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, родини загиблих військовослужбовців можуть чекати на документи, необхідні для отримання допомоги у розмірі 15 млн грн, до року. Проблема виникає через те, що військові частини несвоєчасно передають відповідні пакети документів до ТЦК та СП.

Провалені закони

Президент України Володимир Зеленський заявив , що Верховна Рада не підтримала три законопроєкти, ухвалення яких могло відкрити Україні понад 4 мільярди доларів міжнародної підтримки. Ще два провалені закони стосуються програми Міжнародного валютного фонду.

Зі свого боку головна речниця Європейської комісії Паула Піньо нагадала , що позика на €90 млрд має покрити дві третини бюджетних та військових потреб України протягом 2026−2027 років і тому ЄС закликає партнерів покрити решту потреб.

Добровільні пенсійні накопичення

Пенсійну систему України планують оновити: нардепи пропонують змінити правила роботи добровільних пенсійних накопичень і посилити захист людей, які відкладають гроші на майбутню пенсію. Відповідний законопроєкт № 15570 , має стати одним із кроків до розвитку накопичувальної системи та створення основи для запуску її другого рівня.

Запаси продуктів та води

Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Анатолій Катеренчук заявив , що українцям не варто панічно скуповувати продукти харчування на тривалий термін. Водночас удома рекомендують мати запас питної води та повсякденних продуктів приблизно на 7−12 діб, щоб за потреби забезпечити автономність родини.

🌾 Відмітимо, що сьогодні експорт аграрної продукції опинився під серйозним тиском. Посилення російських ракетних ударів по портовій інфраструктурі Одеси, подорожчання альтернативних логістичних маршрутів, обмеження з боку окремих європейських країн щодо закупівлі української агропродукції та низка інших факторів уже призвели до суттєвого скорочення експортних можливостей України.

Finance.ua вирішив детальніше розібратися в причинах цієї ситуації, оцінити потенційні наслідки для аграрного сектору та разом з експертами визначити можливі шляхи виходу з кризи:

Надбавки і доплати для педагогів

Кабінет міністрів затвердив схеми посадових окладів педагогічних працівників і унормував передбачені надбавки і доплати. Також уряд надав право керівникам закладів вищої освіти, що мають статус національних, у межах фонду зарплати встановлювати підвищення посадових окладів педагогічних і науково-педагогічних працівників до 100%.

Як свідчать свіжі дані Міністерства фінансів, середній рівень нарахованої заробітної плати у липні для працівників центральних органів виконавчої влади становив 66,22 тис. грн. Це на 5,6 тис. грн більше ніж в аналогічному періоді минулого року.

Повноваження НБУ та ФГВФО

Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому доопрацьований законопроєкт № 13007-д щодо змін до законодавства у сфері діяльності ФГВФО, НБУ та інститутів спільного інвестування. Законопроєкт надасть більше повноважень НБУ як забезпеченому кредитору, запровадить механізм взаємодії між неплатоспроможними та приймаючими банками, удосконалить обмін інформацією між НБУ та ФГВФО, зокрема щодо банківської таємниці.

Робота бізнесу

Бізнес у серпні стримано оцінив результати власної економічної діяльності. Значні втрати від масштабних руйнувань виробничих потужностей, складських приміщень та логістичної інфраструктури, блокування морських портів, високі ціни на пальне та дефіцит кваліфікованих кадрів обмежували економічну активність підприємств і негативно впливали на економічні настрої бізнесу.

Комісія під час сплати комуналки

Днями у соціальних мережах почали ширитися чутки, що з пенсіонерів нібито запровадили нову обов’язкову комісію за оплату комуналки. Насправді жодного нового державного збору немає — додаткову плату в окремих випадках можуть брати банки залежно від картки та способу оплати. При цьому банки можуть мати окремі умови для різних категорій клієнтів і різних карток.

Курс євро у вересні

Як розповів заступник голови Асоціації українських банків та головою правління Глобус Банку Сергій Мамедов, початок осені може стати одним із чутливих періодів для валютного ринку. Після завершення літнього сезону змінюється ділова активність, зростає потреба бізнесу в імпорті, а підготовка до осінньо-зимового періоду формує додатковий попит на енергоресурси та обладнання. На курсову ситуацію також впливатимуть інфляція, зовнішня торгівля та наслідки російських атак на українську інфраструктуру.

🎬 ОВДП знову б’ють рекорди, банки пропонують до 17% річних за гривневими депозитами, але українці продовжують купувати валюту. Фінансовий експерт Олексій Козирєв на YouTube-каналі «Мінфін» розповів, де сьогодні вигідніше зберігати гроші:

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