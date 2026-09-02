Драпатий пообіцяв змінити систему служби в ЗСУ та назвав нові принципи
Вісім пріоритетів розвитку ЗСУ
- Стабілізувати фронт. Йдеться про збереження бойових спроможностей та інтеграцію нових, перехоплення ініціативи там, де це можливо, позбавлення противника можливості досягати оперативних цілей і посилення захисту населення, міст, сіл та критичної інфраструктури від ворожих ударів.
- Забезпечити збалансовану систему формування та управління людським капіталом ЗСУ. Передбачається змінювати систему залучення, підготовки, проходження служби, ротації, утримання та звільнення військовослужбовців. Кадрові рішення мають ґрунтуватися на потребах війська, компетенціях та результатах служби.
- Забезпечити єдність зусиль. ЗСУ мають стати центром формування військового задуму та координації застосування військових спроможностей.
- Прискорити адаптацію та впровадження інновацій. ЗСУ мають навчатися швидше за противника, оперативно впроваджуючи уроки війни, нові технології та ефективніші способи ведення бойових дій.
- Трансформувати ЗСУ. Планується модернізація системи управління, організаційної структури, доктрини, військової освіти, підготовки, кадрового менеджменту, цифрових і безпілотних спроможностей, логістики, системи Lessons Learned та культури командування.
- Впроваджувати принципи Mission Command та інтегрувати спроможності всіх складових ЗСУ. Підлеглим командирам мають надаватися необхідні повноваження та відповідальність, а спроможності в усіх сферах ведення бойових дій інтегруватися для підвищення швидкості та ефективності операцій.
- Дбати про військовослужбовців, їхні родини та ветеранів і гідно вшановувати пам’ять загиблих.
- Зберігати довіру українського народу та міжнародних партнерів.
Яких принципів мають дотримуватися командири
- говорити правду та надавати чесні оцінки;
- розуміти задум командира та ширший задум бою чи операції;
- діяти рішуче в межах задуму, не очікуючи дозволу, коли цього вимагає обстановка;
- приймати обґрунтований ризик і нести відповідальність за свої рішення;
- зберігати бойові спроможності, особовий склад, озброєння та військову техніку;
- робити захист військ постійною складовою своєї діяльності;
- дбати про військовослужбовців, їхні родини та ветеранів;
- розвивати наступне покоління лідерів;
- навчатися швидше за противника;
- впроваджувати інновації;
- воювати спільно та інтегрувати спроможності в усіх сферах;
- спілкуватися просто і зрозуміло;
- формувати дисципліновані та професійні колективи;
- берегти довіру українського народу та міжнародних партнерів.
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