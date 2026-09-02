Що готує FinRetail 2026 — головний івент року на перетині фінтеху та ритейлу Сьогодні 14:31 — Фінтех і Картки

Що готує FinRetail 2026 — головний івент року на перетині фінтеху та ритейлу

Вже 16 вересня FinRetail 2026 збере разом усіх, кого цікавить розвиток української економіки, retail та масштабування компаній. Представники бізнесу та банків говоритимуть про актуальні зміни, прийдешні нововведення та їхній вплив на ринок вже у найближчому майбутньому.

Спікери готують соло-виступи та планують долучитися до дискусій. Серед експертів — представники українських банків, бізнесів, фінтеху, e-commerce та регуляторів ринку.

Наприклад, спікером FinRetail буде Богдан Погорілий, Product Owner «Епіцентр Бізнес». Він готує виступ на тему «Закупівлі, документи, кредитування в одному кабінеті: як „Епіцентр“ розбудовує цифрову платформу для бізнес-клієнтів».

Також на івенті виступить Deputy CEO NovaPay Олексій Миропольський з темою «Економіка платежу: як фінтех може стати драйвером зростання бізнесу».

Крім того, на івенті буде дві масштабні дискусії. Тема першої з них — «Картка чи Pay by Bank: чи стане оплата дешевшою для ритейлу» (модератор Олександр Карпов, директор Асоціації ЄМА та засновника Open API Group).

Тема другої дискусії — «Кредит без переходу в банк: хто профінансує покупку всередині checkout» (модератор Олексій Козирев, фінансовий експерт порталу Minfin).

З повною програмою FinRetail 2026 можна ознайомитися на сайті конференції.

Як долучитися до FinRetail 2026?

Оскільки до конференція вже зовсім близько, подбати про участь в івенті варто вже найближчим часом. До того ж для тих, хто придбає квитки до 8 вересня діють нижчі ціни. Поспішіть долучитися на найбільш вигідних умовах.

Безпекова ситуація в Києві змінилася і жителі міста адаптовуються до нових реалій та життя в умовах частих повітряних тривог. Тож FinRetail 2026 цьогоріч буде проведено на локації, яка розташована в укритті, щоб подбати про безпеку учасників. Точну адресу учасники отримають у листі з квитком.

Важливо: FinRetail відбудеться виключно офлайн. Однак у вартість квитка входять також презентації спікерів, які учасники зможуть за потреби передивитися пізніше.

FinRetail — це конференція про прогрес у фінсекторі, співпрацю ритейлу та банків, інновації та впровадження технологій для підсилення продажів і покращення роботи бізнесу. Не пропустіть нагоду дізнатися про останні новини ринку з перших вуст!

Провести FinRetail цьогоріч допомагають партнери:

«Твоя Позика» — амбітна українська фінтех-компанія, що масштабується у сфері онлайн-кредитування.

PSP Platon — сервіс для прийому платежів онлайн.

Moneyveo — цілодобовий сервіс швидких онлайн-кредитів.

Організатори івенту — фінансові портали Finance.ua та «Мінфін» — вдячні партнерам за підтримку.

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