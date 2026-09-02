У яких держорганах найвищі зарплати (інфографіка) Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Середній рівень нарахованої заробітної плати у липні становив понад 66 тисяч гривень

Середній рівень нарахованої заробітної плати у липні для працівників центральних органів виконавчої влади становив 66,22 тис. грн (на 5,6 тис. грн більше ніж в аналогічному періоді минулого року). Сезонне збільшення залежить, зокрема, від періоду відпусток із виплатою грошової допомоги на оздоровлення.

Про це свідчать дані дашборду щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих державних адміністрацій і органів судової влади.

У яких держорганах найвищі зарплати

До п’ятірки держорганів центрального рівня за показниками середньої зарплати у липні 2026 року входять:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг — 121,1 тис. грн; Апарат Верховної Ради України — 116 тис. грн; Національне агентство з питань запобігання корупції — 105,2 тис. грн; Міністерство цифрової трансформації України — 95,3 тис. грн; Антимонопольний комітет України — 93 тис. грн.

Зарплати у державних органах, www.mof.gov.ua

Заробітна плата держслужбовців також включає одноразові виплати, зокрема, компенсації за невикористану відпустку, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, вихідну допомогу при звільненні, інші виплати, передбачені законодавством, тому місячні показники середньої заробітної плати можуть коливатися.

Якою була винагорода суддів

Середня нарахована суддівська винагорода суддів вищих судових органів у липні 2026 року становила від 743,55 тис. грн (Конституційний Суд, Верховний Суд, Вища рада правосуддя, Вищий антикорупційний суд, Вища кваліфікаційна комісія суддів) до 120,3 тис. грн у місцевих загальних судах.

Зарплата у судовій владі, www.mof.gov.ua

Скільки працівників у державних органах

Загальна фактична чисельність працівників державних органів влади у липні 2026 року становила 165,4 тис. осіб. Це на 1,9 тис. осіб менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Із них:

108,4 тис. осіб — у державних органах центрального рівня разом із територіальними органами;

23 тис. осіб — у місцевих державних (військових) адміністраціях;

34 тис. осіб — в органах судової влади.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на дані Державної служби статистики писав , що середня заробітна плата штатних працівників України у липні знизилася на 1,6% порівняно з червнем 2026 року і становила 32,243 тис. грн.

Також ми розповідали , що бюджетна декларація на 2027−2029 роки допускає зростання мінімальної заробітної плати до 11,1 тис. грн в 2029 році.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.