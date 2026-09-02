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Родини загиблих військових не можуть отримати 15 млн грн через затримки документів

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Військовослужбовець
Військовослужбовець
Родини загиблих військовослужбовців можуть чекати на документи, необхідні для отримання допомоги у розмірі 15 млн грн, до року.
Проблема виникає через те, що військові частини несвоєчасно передають відповідні пакети документів до ТЦК та СП.
Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, посилаючись на спеціальну доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

776 скарг щодо виплат родинам загиблих

За даними доповіді, затримка з передачею документів здебільшого становить від шести місяців до року. Через це родини загиблих військовослужбовців не можуть своєчасно отримати належну їм допомогу.
У 2025 році до Омбудсмана надійшло 776 скарг щодо призначення та виплати допомоги у зв’язку із загибеллю військовослужбовця. Це була найбільша категорія проблемних звернень.
Загалом кількість звернень із ветеранської тематики за рік подвоїлася — з 1033 у 2024 році до 2077 у 2025 році.
Уповноважений рекомендує Міністерству оборони встановити чіткий строк, протягом якого військова частина має передавати документи до ТЦК та СП. Також пропонується передбачити відповідальність командування за порушення прав військовослужбовців та їхніх родин.
Раніше ми повідомляли, що Кабінет Міністрів спростив механізм визначення родинного кола військовослужбовців, які мають право на отримання грошового забезпечення або допомоги.
Також ми писали, що Верховна Рада встановила єдиний граничний розмір виплат сім’ям загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців на рівні 15 млн грн. Тепер сім’ї зниклих безвісти та загиблих воїнів матимуть однакову виплату від держави.
Якщо військовий написав особисте розпорядження — усі кошти нараховуватимуться вказаній ним особі.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Військовослужбовець
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