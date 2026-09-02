Родини загиблих військових не можуть отримати 15 млн грн через затримки документів

Загалом кількість звернень із ветеранської тематики за рік подвоїлася — з 1033 у 2024 році до 2077 у 2025 році.
Уповноважений рекомендує Міністерству оборони встановити чіткий строк, протягом якого військова частина має передавати документи до ТЦК та СП. Також пропонується передбачити відповідальність командування за порушення прав військовослужбовців та їхніх родин.
Раніше ми повідомляли, що Кабінет Міністрів спростив механізм визначення родинного кола військовослужбовців, які мають право на отримання грошового забезпечення або допомоги.
Також ми писали, що Верховна Рада встановила єдиний граничний розмір виплат сім’ям загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців на рівні 15 млн грн. Тепер сім’ї зниклих безвісти та загиблих воїнів матимуть однакову виплату від держави.
Якщо військовий написав особисте розпорядження — усі кошти нараховуватимуться вказаній ним особі.