В Україні спростили визначення родини військового для отримання грошового забезпечення або допомоги — Finance.ua

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В Україні спростили визначення родини військового для отримання грошового забезпечення або допомоги

Казна та Політика
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В Україні спростили визначення родини військового для отримання грошового забезпечення або допомоги
В Україні спростили визначення родини військового для отримання грошового забезпечення або допомоги
Кабінет Міністрів спростив механізм визначення родинного кола військовослужбовців, які мають право на отримання грошового забезпечення або допомоги.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Ці документи визначають порядок виплат військовослужбовцям та їхнім сім'ям під час дії воєнного стану.
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Проєкт змін розробили з метою спрощення порядку визначення кола осіб, які мають право на отримання грошового забезпечення або допомоги.

Що зміниться

Відтепер визначено чіткий перелік державних органів, які мають право на отримання інформації щодо осіб, які мають право на отримання грошового забезпечення військовослужбовців.
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А саме йдеться про: Міноборони; СБУ; Службу зовнішньої розвідки; ГУР; Головне управління Національної гвардії; Держприкордонслужбу; Управління державної охорони; Адміністрацію Держспецзвʼязку; Адміністрацію Держспецтрансслужби.
Це дозволить оперативно визначати родинне коло осіб військовослужбовців, які мають право на отримання грошового забезпечення або допомоги.

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За матеріалами:
Finance.ua
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