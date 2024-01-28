У Раді обговорюють запровадження в Україні базової військової служби замість строкової — Finance.ua

У Раді обговорюють запровадження в Україні базової військової служби замість строкової Сьогодні 15:36 — Казна та Політика

У Раді обговорюють запровадження в Україні базової військової служби замість строкової

У парламенті обговорюється ініціатива запровадження в Україні базової військової служби для всіх громадян віком до 25 років. Це свого роду заміна нинішньої строкової служби.

Про це розповів народний депутат, заступник голови відповідного парламентського Комітету, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

Що пропонують в Раді

Зараз строкова служба в армії триває від 12 до 18 місяців, залежно від того, є в людини вища освіта чи ні. Її хочуть замінити на тримісячний вишкіл — це базовий курс, а також два місяці фахової підготовки.

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Також пропонують, щоб людина, якій виповнилося 18 років, сама обрала час, коли вона готова пройти такий вишкіл з 18 до 25 років. Тобто людина сама вирішуватиме, що умовно наступного року чи через два роки вона готова пройти таке навчання.

Для чого це потрібно

За словами Чернєва, такий підхід дасть можливість спланувати навантаження на наші полігони та центри підготовки.

«Головна ідея базової військової служби полягає в тому, що з таким сусідом, як російська федерація, всі наші громадяни повинні мати базову військову підготовку. Загалом це одна з тих ланок, яка повинна починатися ще у школі й закінчуватися військовою кафедрою у вишах», — наголосив народний депутат.

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Нагадаємо, раніше військові на одній зі ставок пропонували мобілізувати додатково ще 450−500 тисяч людей, але наразі це питання допрацьовується, повідомив президент Володимир Зеленський. Це може коштувати Україні 500 млрд гривень.

Пізніше Зеленський заявив , що не бачить конкретних деталей від Генштабу, щоб була потреба у мобілізації 500 тисяч українців.

25 грудня Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» (№ 10 378), який містить жорсткі обмеження для ухильників.

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