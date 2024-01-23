Кабмін виділив Міноборони додаткові 657 мільйонів на потреби військових — Finance.ua

Кабмін виділив Міноборони додаткові 657 мільйонів на потреби військових Сьогодні 11:14 — Казна та Політика

Кабмін виділив Міноборони додаткові 657 мільйонів на потреби військових

Кабмін виділив 657 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету на термінові потреби бойових бригад. Окремо від цієї суми Головному управлінню розвідки Міністерства оборони виділили 10,524 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

«Міноборони спрямує ці гроші на закупівлю техніки і озброєння, оптичних та тепловізійних приладів, засобів зв’язку, виробництво боєприпасів, ремонт та утримання техніки, а також запасних та комплектувальних частин до неї», — сказано в повідомленні.

Читайте також Мінфін назвав суму видатків з держбюджету України на оборону та безпеку

Кожна з бригад формує цю потребу індивідуально.

Виділені кошти розподіляються так: від 1 до 10 мільйонів гривень кожній бригаді за принципами:

пріоритет надано військовим частинам, що беруть безпосередню участь у бойових діях;

враховано організаційну структуру та чисельність особового складу (умовно, піхоті - більше, льотчикам — менше, тому що літаки обслуговуються у централізованому порядку).

Наразі Міноборони очікує сформовані потреби кожної військової частини, після чого розрахунки узагальнить Генеральний штаб. Тоді Міноборони підготує відповідний запит на Міністерство фінансів, після чого кошти спрямовуються до Міноборони та направляються до військових частин.

Читайте також Міноборони України перевело політику закупівель на стандарти НАТО

«Виділення коштів з резервного фонду спричинене змінами в адмініструванні „військового ПДФО“ у 2024 році. Відтепер 10% від частини військового ПДФО, яке зараховується у державний бюджет, автоматично повертатиметься військовим частинам пропорційно до сплаченого ними податку. Оскільки цю пропорцію можна буде порахувати тільки після сплати ПДФО в січні, то новий механізм запрацює з лютого. Тож уряд для закриття „фінансового розриву“ у січні виділив з резервного фонду кошти для нагальних потреб оборони. Адже забезпечення військовослужбовців усім необхідним — процес, що має тривати безперебійно за замовчуванням», — прокоментував заступник Міністра оборони Юрій Джигир.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.