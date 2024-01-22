Мінфін назвав суму видатків з держбюджету України на оборону та безпеку — Finance.ua

Мінфін назвав суму видатків з держбюджету України на оборону та безпеку Сьогодні 15:02 — Казна та Політика

Мінфін назвав суму видатків з держбюджету України на оборону та безпеку

Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони за 2023 рік становили 60% видатків загального фонду держбюджету України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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«За 2023 рік видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 1 843,8 млрд гривень або 60,8% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. У грудні - 284,3 млрд грн», — сказано в повідомленні.

Куди пішли кошти:

грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

медичне забезпечення;

інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

«Видатки сектору безпеки і оборони уряд фінансує виключно за рахунок власних податкових надходжень, а також військових облігацій», — додали в Мінфіні.

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Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв , що за підсумками одинадцяти місяців 2023 року податки займають трохи більше половини у структурі доходів зведеного бюджету — 53,2% усіх доходів.

Власні надходження бюджетних установ (в т.ч. спец-рахунки на оборону, гуманітарну допомогу, відновлення) склали 25,8%, гранти — 14,5%, доходи від власності та підприємницької діяльності (відрахування держпідприємств, прибуток НБУ) — 4,4%, інші доходи — 2,1%.

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