Як змінилися оборонні витрати країн НАТО від початку війни в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Як змінилися оборонні витрати країн НАТО від початку війни в Україні (інфографіка) Сьогодні 11:03

Як змінилися оборонні витрати країн НАТО від початку війни в Україні (інфографіка)

На тлі анексії Криму та початку війни на Донбасі країни-члени НАТО домовилися намагатися нарощувати оборонні витрати до 2% ВВП. На торішньому саміті, який відбувся вже у розпал повномасштабної війни в Україні, члени Альянсу взяли на себе зобов’язання, що 2% на оборону — це не стеля видатків, а мінімально необхідний рівень. В 2023 році його досягли лише одинадцять країн.

«Слово діло» пропонує подивитися, як з 2014 року змінилися військові витрати членів Північноатлантичного альянсу.

У 2014 році країни НАТО витратили на оборону 943,2 млрд доларів. В 2015 році єдиний раз за цей період рівень військових витрат знизився — на 5%, до 895,7 млрд доларів.

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У 2016 році члени Альянсу витратили на оборону 911,7 млрд доларів (+1,8%), у 2017 році - 918 млрд (+0,7%), у 2018 році - 972,4 млрд (+5,9%), у 2019 році - 1 трлн 52,6 млрд доларів (+8,2%), у 2020 році - 1 трлн 96,6 млрд (+4,2%), у 2021 році - 1 трлн 153,6 млрд (+5,2%), в 2022 році - 1 трлн 172,8 млрд (+1,7%), в 2023 році - 1 трлн 264,1 млрд (+7,8%).

Протягом минулого року лише одинадцять країн-членів НАТО змогли витратити на оборону 2% або більше від ВВП. Рекорд встановила Польща: її витрати на оборону становили 3,9% від ВВП або 29,1 млрд доларів.

Військові витрати США у 2023 році становили 860 млрд доларів або 3,49% від ВВП. Греція витратила на оборону 3,01% ВВП або 7,1 млрд доларів.

Естонія витратила на оборону 2,73% від ВВП (1,2 млрд доларів), Литва — 2,54% від ВВП (2 млрд доларів), Фінляндія — 2,45% ВВП (7,3 млрд доларів), Румунія — 2,44% від ВВП (8,5 млрд доларів), Угорщина — 2,43% від ВВП (5 млрд доларів), Латвія — 2,27% від ВВП (1 млрд доларів), Британія — 2,07% від ВВП (65,8 млрд доларів), Словаччина — 2,03% від ВВП (2,6 млрд доларів).

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Порівняно з 2014 роком найбільше оборонні витрати наростили країни східного флангу НАТО. Так, витрати Литви зросли на 365%, Угорщини — на 316,2%, Латвії - на 249,7%, Румунії - на 215,2%, Польщі - на 188%, Словаччини — на 162,3%, Чехії - на 154,8%.

Витрати США на оборону за дев’ять років зросли на 31,5%. Німеччина минулого року витратила на 47,4% більше грошей на оборону — 68,1 млрд доларів у порівнянні з 39,8 млрд у 2014 році. Проте її витрати не дотягують до цілі НАТО у 2% ВВП.

Майже не змінилися витрати Великої Британії на оборону — 65,8 млрд проти 59,5 млрд у 2014 році. Також мінімально свої витрати підвищили Франція, Норвегія та Туреччина.

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