Міноборони України перевело політику закупівель на стандарти НАТО — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Міноборони України перевело політику закупівель на стандарти НАТО

Казна та Політика
54
Міноборони України перевело політику закупівель на стандарти НАТО
Міноборони України перевело політику закупівель на стандарти НАТО
Міністерство оборони України розділило формування політики закупівель та її виконання і перейшло на стандарти Північноатлантичного союзу (НАТО).
Про це заявив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков під час зустрічі з політичним радником Посольства США в Києві Крістіаном Муром, повідомляє пресслужба Міноборони.
Читайте також
«В структурі Міністерства утворений Департамент політики закупівель, який відповідає за формування політики закупівель. Безпосередньо закупівлі передані окремим агенціям — „Державному оператору тилу“ та „Агенції оборонних закупівель“», — сказано в повідомленні.
Кліменков наголосив, що Міноборони працює над тим, аби наблизити взаємосумісність із Північноатлантичним альянсом в питаннях організації закупівель, бюджетного процесу, доброчесності та інституціях.
Читайте також
«Співпраця з країнами НАТО — це унікальна можливість залучити передовий військовий досвід та інтегрувати його в нашу власну оборонну систему, — зазначив заступник міністра оборони України. — Ми прагнемо до вдосконалення стандартів та підвищення кваліфікації наших військовослужбовців, а також до зміцнення оборонної потужності країни».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.