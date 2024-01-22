Міноборони України перевело політику закупівель на стандарти НАТО — Finance.ua

Міноборони України перевело політику закупівель на стандарти НАТО Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

Міноборони України перевело політику закупівель на стандарти НАТО

Міністерство оборони України розділило формування політики закупівель та її виконання і перейшло на стандарти Північноатлантичного союзу (НАТО).

Про це заявив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков під час зустрічі з політичним радником Посольства США в Києві Крістіаном Муром, повідомляє пресслужба Міноборони.

«В структурі Міністерства утворений Департамент політики закупівель, який відповідає за формування політики закупівель. Безпосередньо закупівлі передані окремим агенціям — „Державному оператору тилу“ та „Агенції оборонних закупівель“», — сказано в повідомленні.

Кліменков наголосив, що Міноборони працює над тим, аби наблизити взаємосумісність із Північноатлантичним альянсом в питаннях організації закупівель, бюджетного процесу, доброчесності та інституціях.

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«Співпраця з країнами НАТО — це унікальна можливість залучити передовий військовий досвід та інтегрувати його в нашу власну оборонну систему, — зазначив заступник міністра оборони України. — Ми прагнемо до вдосконалення стандартів та підвищення кваліфікації наших військовослужбовців, а також до зміцнення оборонної потужності країни».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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