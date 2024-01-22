Не бачу потреби мобілізувати пів мільйона людей — президент — Finance.ua
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Не бачу потреби мобілізувати пів мільйона людей — президент

Казна та Політика
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Не бачу потреби мобілізувати пів мільйона людей — президент
Не бачу потреби мобілізувати пів мільйона людей — президент
Президент Володимир Зеленський заявив, що станом на зараз не бачить конкретних деталей від Генштабу, щоб була потреба у мобілізації 500 тисяч українців.
Про це він заявив в інтерв'ю Channel 4.
«Особисто я сьогодні не бачу потреби мобілізувати пів мільйона людей. Я це кажу не тому, що мені хочеться відповісти і комусь сподобатися. Це не тільки життя, життя — пріоритет номер один. А друга історія — є відповідні дії, операції. Я поки що не побачив достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати, що пів мільйона треба мобілізувати. А третє - це ж іще гроші. Усі ці фінанси — вони точно не приходять від партнерів, я хочу, щоб усі це розуміли», — пояснив Зеленський.
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Він додав, що усі зарплати та підготовка військових сплачується з українського бюджету.
Проте президент переконаний, що мобілізація потрібна, аби замінити військових на фронті.
Військові на одній зі ставок пропонували мобілізувати додатково ще 450−500 тисяч людей, але наразі це питання допрацьовується, повідомив президент Володимир Зеленський. Це може коштувати Україні 500 млрд гривень.
У Міністерстві фінансів очікують пропозицій від Міноборони та Генштабу щодо покриття витрат на додаткову мобілізацію.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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