Законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті. Кабмін його відкликав — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті. Кабмін його відкликав

Казна та Політика
106
Законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті. Кабмін його відкликав
Законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті. Кабмін його відкликав
У четвер, 11 січня, законопроєкт № 10 378 про мобілізацію повернули на доопрацювання у Кабмін: у Верховній Раді його не розглядали.
Про це повідомили нардепи Олексій Гончаренко, Ярослав Железняк та Давид Арахамія.
Як розповів Арахамія, спершу відбулася закрита нарада з військовим командуванням, на якій були присутні Головнокомандувач Залужний, начальник Генерального штабу Шаптала, міністр оборони Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів. Згодом у закритому режимі пройшло засідання Погоджувальної ради.
Читайте також
На нараді та засіданні обговорювали законопроєкт № 10 378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
«Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню. Але всі політсили зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації», — написав він.
Читайте також
Арахамія вказав, що було прийнято рішення повернути законопроєкт на допрацювання уряду. Разом з ним передали напрацьовані у Комітеті та у робочих групах пропозиції.
Також Ярослав Железняк повідомив, що кабмін проголосував за відкликання законопроєкту № 10 378.
«Всі інші чотири альтернативних законопроєкти залишаються в статусі поданих і в теорії можуть бути колись розглянуті», — додав нардеп.
Читайте також
Нагадаємо, 19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450−500 тис. українців.
25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.