Законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті. Кабмін його відкликав — Finance.ua

Законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті. Кабмін його відкликав Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті. Кабмін його відкликав

У четвер, 11 січня, законопроєкт № 10 378 про мобілізацію повернули на доопрацювання у Кабмін: у Верховній Раді його не розглядали.

Як розповів Арахамія, спершу відбулася закрита нарада з військовим командуванням, на якій були присутні Головнокомандувач Залужний, начальник Генерального штабу Шаптала, міністр оборони Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів. Згодом у закритому режимі пройшло засідання Погоджувальної ради.

На нараді та засіданні обговорювали законопроєкт № 10 378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

«Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню. Але всі політсили зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації», — написав він.

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Арахамія вказав, що було прийнято рішення повернути законопроєкт на допрацювання уряду. Разом з ним передали напрацьовані у Комітеті та у робочих групах пропозиції.

Також Ярослав Железняк повідомив, що кабмін проголосував за відкликання законопроєкту № 10 378.

«Всі інші чотири альтернативних законопроєкти залишаються в статусі поданих і в теорії можуть бути колись розглянуті», — додав нардеп.

Нагадаємо, 19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450−500 тис. українців.

25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

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