Нардеп зі «Слуги народу» заявила, що нова хвиля мобілізації коштуватиме бюджету понад 300 млрд гривень — Finance.ua

Нардеп зі «Слуги народу» заявила, що нова хвиля мобілізації коштуватиме бюджету понад 300 млрд гривень Сьогодні 11:44 — Казна та Політика

Нардеп зі «Слуги народу» заявила, що нова хвиля мобілізації коштуватиме бюджету понад 300 млрд гривень

У разі ухвалення закону, на чергову хвилю мобілізації знадобиться «за дуже скромними підрахунками» понад 300 мільярдів гривень.

Про це депутат фракції «Слуга народу», член Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк написала в Facebook.

За її словами, з огляду на ці потреби народні обранці замислюються про впровадження додаткового «мобілізаційного збору» з метою відшкодування витрат на посилення мобілізації в Україні. Але таке нововведення стосуватиметься не всіх українців.

«Після прийняття закону день війни значно здорожчає. А в казні що? Казна чекає траншу, якого досі немає. Як фінансувати мобілізацію? Перш за все, навести лад на митниці, де недоотримання сягає 22 мільярдів. Але і це не панацея. Адже цього вистачить лише на 4,5 дні війни. Підвищення податків? Можливо, йтиметься про військовий збір. Підвищення інших податків призведе до того, що зарплати заженуть в ще більшу тінь», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

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Василевська-Смаглюк зазначає, що варто було б звернути увагу на зарплати в держсекторі, на держпідприємствах та в муніципалітетах, які місцями «захмарні». Як приклад депутатка навела зарплатний фонд Вишгородського міського голови та його заступників та радників, який за грудень сягнув понад 700 тисяч гривень, не кажучи вже про «мільйонні місячні зарплати членів усіляких наглядових рад».

«Якщо ввести такий собі мобілізаційний збір з держсектору, де зарплати членів наглядових рад, керівників підприємств, народних депутатів, директорів всіляких департаментів, мерів міст та їхніх „радників“ вище середньої й обкласти таким збором, це теж оплатить нам декілька днів війни», — пише політикиня та додає, що «боротьбу з корупцією ніхто не скасовував».

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Раніше президент України Володимир Зеленський заявив , що Генштаб Збройних сил України попросив додатково мобілізувати 450−500 тисяч людей. Це може коштувати Україні 500 млрд гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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