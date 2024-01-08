Відкуп від мобілізації за податки: в ОП змінили точку зору щодо скандальної ідеї, — нардеп Сьогодні 15:32

Відкуп від мобілізації за податки: в ОП змінили точку зору щодо скандальної ідеї, — нардеп

В Офісі президента відмовились від ідеї впровадження можливості відкупу від мобілізації за рахунок сплати податків.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

«По ідеї від Шурми (заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма, — ред.) бронювання за податки 6 тисяч +, про яку писав Forbes та інші ЗМІ, вже в ОП відмовились. Сподіваюсь не треба пояснювати причини і чому одразу ця ідея була дуже, мʼяко кажучи, дивною», — зазначив народний депутат.

Що про це було відомо

Як повідомляли ЗМІ з посиланням на співрозмовників в ОП, Офіс президента пропонує розширити бронювання співробітників під час воєнного стану.

Колишній перший заступник міністра розвитку економіки Павло Кухта повідомив, що пропонується встановити мінімальну межу сплати податків в 6 тисяч гривень на місяць, що відповідає приблизно 33 400 гривень окладу.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.