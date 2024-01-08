Відкуп від мобілізації за податки: в ОП змінили точку зору щодо скандальної ідеї, — нардеп — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Відкуп від мобілізації за податки: в ОП змінили точку зору щодо скандальної ідеї, — нардеп

262
Відкуп від мобілізації за податки: в ОП змінили точку зору щодо скандальної ідеї, — нардеп
Відкуп від мобілізації за податки: в ОП змінили точку зору щодо скандальної ідеї, — нардеп
В Офісі президента відмовились від ідеї впровадження можливості відкупу від мобілізації за рахунок сплати податків.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
«По ідеї від Шурми (заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма, — ред.) бронювання за податки 6 тисяч +, про яку писав Forbes та інші ЗМІ, вже в ОП відмовились. Сподіваюсь не треба пояснювати причини і чому одразу ця ідея була дуже, мʼяко кажучи, дивною», — зазначив народний депутат.

Що про це було відомо

Як повідомляли ЗМІ з посиланням на співрозмовників в ОП, Офіс президента пропонує розширити бронювання співробітників під час воєнного стану.

Читайте також: Оборонно-промисловий комплекс та його розвиток під час війни

Колишній перший заступник міністра розвитку економіки Павло Кухта повідомив, що пропонується встановити мінімальну межу сплати податків в 6 тисяч гривень на місяць, що відповідає приблизно 33 400 гривень окладу.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.