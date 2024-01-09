Комітет Ради виявив корупційні ризики у законопроєкті про мобілізацію — Finance.ua

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Комітет Ради виявив корупційні ризики у законопроєкті про мобілізацію

Казна та Політика
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Комітет Ради виявив корупційні ризики у законопроєкті про мобілізацію
Комітет Ради виявив корупційні ризики у законопроєкті про мобілізацію
Антикорупційний комітет Верховної Ради виявив у законопроекті про мобілізацію № 10 378 певні положення, які можуть сприяти корупційним ризикам.
Про це повідомляє голова комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.
«Комітет дійсно виявив низку проблемних норм, які можуть призвести до корупційних ризиків. Разом з тим, Міністерство оборони погодилося із висловленими зауваженнями. Спільно із профільним комітетом, комітетом з питань здоров’я нації та іншими колегами вже працюємо над зміною процедур і підходів», — написала вона.
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Вона зазначила, що такі висновки комітету спрямовані на те, щоб мобілізація була справедливою, передбачуваною та вільною від корупційних ризиків.
На думку Радіної, наступні аспекти потребують вдосконалення:
  • відмовитися від покладання на органи місцевого самоврядування обов’язку «забезпечити прибуття» військовозобов'язаних у військкоматі. Обласні медичні служби можуть забезпечувати транспорт, але не можуть застосовувати примус;
  • чітко визначити строки та умови для ініціювання внесення військовозобов'язаних у реєстр боржників та обмеження їх прав;
  • прибрати право районних (міських) комісій надавати відстрочки від направлення на базову військову службу.
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«Питань, які потребують ретельного доопрацювання, у законопроекті значно більше. У першу чергу — щодо подолання корупції у ВЛК та МСЕК. Допрацювати потрібно і процедури підтвердження інших обставин, які є підставами для відстрочки від мобілізації», — додала вона.
Нагадаємо, 25 грудня Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» (№ 10 378), який містить жорсткі обмеження для ухильників.
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У проєкті передбачається скасування такого поняття як «обмежено придатний до військової служби». Замість цього чоловіків ділитимуть тільки на придатних та непридатних до служби. Також у ньому пропонується:
  • зменшити призовний вік з 27 до 25 років;
  • удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів;
  • скасувати строкову військову службу і запровадити для всіх громадян України молодше 25 років базову загальновійськову підготовку;
  • обмежити права громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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Діло
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