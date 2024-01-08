У Нацбанку відповіли, чи можливо фінансово обмежити людей, які ухиляються від мобілізації — Finance.ua
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У Нацбанку відповіли, чи можливо фінансово обмежити людей, які ухиляються від мобілізації

Казна та Політика
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У Нацбанку відповіли, чи можливо фінансово обмежити людей, які ухиляються від мобілізації
У Нацбанку відповіли, чи можливо фінансово обмежити людей, які ухиляються від мобілізації
У Національному банку України заявили, що наразі не існує можливості фінансово обмежувати людей, які ухиляються від мобілізації.
Про це заявила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова в ефірі «Ми-Україна».
«В рамках того законодавчого поля, яке існує на сьогодні, я, відверто кажучи, такої можливості не бачу. На сьогодні будь-яка інформація, яка є в банках і стосується кожної конкретної особи, може розкриватися тільки в окремих випадках. В більшості випадків — за рішенням суду. Тобто окремі правоохоронні органи мають більше можливостей, але все ж таки вони не безмежні», — сказала Рожкова.
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Вона зазначила, що Україна представляє себе як цифрову країну, тому їй не варто вдаватися до «таких фінансових репресій».
«Мають бути задіяні інші механізми. Я не військова, але я думаю, що ті бази даних, які мають наші воєнкоми, ті плани мобілізації - всього цього можна в цивілізований спосіб досягти», — додала Рожкова.
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Раніше Кабмін вніс в парламент законопроект, який передбачає скасування в Україні такого поняття як «обмежено придатний до військової служби». Згідно з ним, чоловіків можуть розподіляти на придатних та непридатних. Також законопроект передбачає:
  • зменшення призовного віку до 25 років;
  • удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів;
  • скасування строкової військової служби і запровадження для всіх громадян молодше 25 років базової загальновійськової підготовки;
  • обмеження прав людей, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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