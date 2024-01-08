У Нацбанку відповіли, чи можливо фінансово обмежити людей, які ухиляються від мобілізації — Finance.ua

У Нацбанку відповіли, чи можливо фінансово обмежити людей, які ухиляються від мобілізації Сьогодні 13:04 — Казна та Політика

У Нацбанку відповіли, чи можливо фінансово обмежити людей, які ухиляються від мобілізації

У Національному банку України заявили, що наразі не існує можливості фінансово обмежувати людей, які ухиляються від мобілізації

Про це заявила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова в ефірі « Ми-Україна ».

«В рамках того законодавчого поля, яке існує на сьогодні, я, відверто кажучи, такої можливості не бачу. На сьогодні будь-яка інформація, яка є в банках і стосується кожної конкретної особи, може розкриватися тільки в окремих випадках. В більшості випадків — за рішенням суду. Тобто окремі правоохоронні органи мають більше можливостей, але все ж таки вони не безмежні», — сказала Рожкова.

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Вона зазначила, що Україна представляє себе як цифрову країну, тому їй не варто вдаватися до «таких фінансових репресій».

«Мають бути задіяні інші механізми. Я не військова, але я думаю, що ті бази даних, які мають наші воєнкоми, ті плани мобілізації - всього цього можна в цивілізований спосіб досягти», — додала Рожкова.

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Раніше Кабмін вніс в парламент законопроект, який передбачає скасування в Україні такого поняття як «обмежено придатний до військової служби». Згідно з ним, чоловіків можуть розподіляти на придатних та непридатних. Також законопроект передбачає:

зменшення призовного віку до 25 років;

удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів;

скасування строкової військової служби і запровадження для всіх громадян молодше 25 років базової загальновійськової підготовки;

обмеження прав людей, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

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УНІАН За матеріалами:

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