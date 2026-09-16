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Рада посилила відповідальність за шахрайські кол-центри

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313 депутатів підтримали закон про боротьбу з шахрайськими кол-центрами
313 депутатів підтримали закон про боротьбу з шахрайськими кол-центрами
Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 10190, який встановлює кримінальну відповідальність за електронно-комунікаційне шахрайство та участь у шахрайських кол-центрах. За відповідне рішення проголосували 313 народних депутатів. Цей законопроєкт був зареєстрований у жовтні 2023 року.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Що передбачає законопроєкт

Документ доповнює Кримінальний кодекс України новою статтею 190−1 «Електронно-комунікаційне шахрайство» про незаконне збирання, зберігання, обробку та використання персональних або банківських даних для заволодіння чужим майном чи отримання права на нього шляхом обману або зловживання довірою з використанням електронних комунікацій.
До такої інформації належать дані платіжних карток та інших платіжних інструментів, коди авторизації та інша індивідуальна облікова інформація.

Відповідальність за діяльність шахрайських кол-центрів

Кримінальний кодекс також доповнюють такими статтями:
  • стаття 255−4 встановлює відповідальність за створення або керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організацією, а також участь у ній;
  • стаття 255−5 передбачає відповідальність за залучення людей до участі в таких організаціях.
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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що президент України Володимир Зеленський направив на розгляд Верховної Ради два нових законопроєкти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів. За його словами, упроваджується і посилена відповідальність за організацію шахрайських схем із банківськими інструментами, зокрема з так званими «дропами».
На рівні внутрішнього регулювання банківської системи мають бути відповідні кроки та зміни в алгоритмах, які дадуть більше можливостей банкам захищати права та законні інтереси людей і підприємств та не допускати використання рахунків для ухилення від сплати податків чи легалізації коштів від незаконної діяльності.
Також ми з посиланням на дані Опендатабот писали, що в Україні від початку 2022 року суди винесли щонайменше 18 вироків у справах, пов’язаних із діяльністю шахрайських кол-центрів. У цих рішеннях фігурують 27 обвинувачених. Формально позбавлення волі призначили у 14 справах, однак реальні терміни за ґратами отримали лише двоє засуджених.
За матеріалами:
Finance.ua
ЗаконопроєктиВерховна РадаДепутатиШахрайство
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