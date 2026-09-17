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НБУ увеличил сроки расчетов за импорт промышленного оборудования

Казна и Политика
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Национальный банк Украины
Национальный банк Украины
Национальный банк Украины увеличил со 180 до 270 дней предельный срок расчетов по операциям импорта отдельных видов промышленного оборудования. Новые правила касаются товаров, необходимых для восстановления и модернизации производственных мощностей в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Решение приняли на основании предложений правительства, изложенных в распоряжении Кабинета Министров Украины от 21 июня 2024 года № 573-р «О внесении изменений в распоряжение Кабинета Министров Украины от 13 февраля 2019 г. № 76». Также НБУ провел консультации с Министерством экономики и окружающей среды Украины и экспертами Международного валютного фонда.

Какое оборудование подпадает под новые сроки

Увеличение предельных сроков расчетов касается операций по импорту товаров со следующими кодами согласно УКТ ВЭД: 8455, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463 (станы прокатные, металлообрабатывающие станки, прессы и машины для обработки металлов и металлокерамики).
Это решение позволит согласовать предельные сроки расчетов с фактической продолжительностью производственных и логистических циклов поставки сложного оборудования, а также будет способствовать восстановлению и модернизации производственных мощностей в Украине.
По материалам:
Finance.ua
НБУИмпорт
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