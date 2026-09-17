НБУ увеличил сроки расчетов за импорт промышленного оборудования Сегодня 15:23 — Казна и Политика Национальный банк Украины

Национальный банк Украины увеличил со 180 до 270 дней предельный срок расчетов по операциям импорта отдельных видов промышленного оборудования. Новые правила касаются товаров, необходимых для восстановления и модернизации производственных мощностей в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Решение приняли на основании предложений правительства, изложенных в распоряжении Кабинета Министров Украины от 21 июня 2024 года № 573-р «О внесении изменений в распоряжение Кабинета Министров Украины от 13 февраля 2019 г. № 76». Также НБУ провел консультации с Министерством экономики и окружающей среды Украины и экспертами Международного валютного фонда.

Какое оборудование подпадает под новые сроки

Увеличение предельных сроков расчетов касается операций по импорту товаров со следующими кодами согласно УКТ ВЭД: 8455, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463 (станы прокатные, металлообрабатывающие станки, прессы и машины для обработки металлов и металлокерамики).