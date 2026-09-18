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Винница покупает 20 новых автобусов

Казна и Политика
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Винница покупает 20 новых автобусов
Винница покупает 20 новых автобусов
Коммунальное предприятие «Винницкая транспортная компания» заключило с АБ «Укргазбанк» два договора финансового лизинга общей стоимостью 667 миллионов гривен.
В рамках сделки город получит в общей сложности 20 новых 12-метровых городских автобусов модели MAN Lion's City 12 G NL 280.
Коммунальное предприятие «Винницкая транспортная компания» заключило с АБ «Укргазбанк» два договора финансового лизинга общей стоимостью 667 миллионов гривен. В рамках сделки город получит в общей сложности 20 новых 12-метровых городских автобусов модели MAN Lion's City 12 G NL 280.
Об этом сообщает Alltransua.
Техника соответствует высокому экологическому стандарту Евро-6 и работает на сжатом природном газе.
Стоимость одной такой единицы транспорта без учета НДС составляет около 19 миллионов гривен, а с налогом — около 23 миллионов гривен за автобус.
Согласно условиям договоров, полная снабжение всех двадцати транспортных средств должна быть завершена до 30 декабря 2032 года.
Указанная модель принадлежит к обновленному семейству MAN Lion's City, дебютировавшему в Европе в 2017 году.
Хотя эти автобусы являются одними из самых распространенных на рынке Европейского Союза, до сих пор они не эксплуатировались в Украине.
Окончательно неизвестно, на каком именно предприятии соберут винницкую партию, ведь по состоянию на 2026 год физическое производство городских автобусов MAN для европейского региона осуществляется на заводах в польских Стараховицах и турецкой Анкаре.
По материалам:
Діло
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