Количество наличных денег в обращении растет до исторических максимумов
В августе денежная база, включающая наличные в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным Национального банка, увеличилась на 2,6% до рекордных 1257,923 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
С начала года денежная база выросла на 7,1% с 1174,526 млрд гривен.
Денежная масса в августе выросла на 0,2% до 4179,660 млрд гривен, а с начала года она выросла на 3,9% с 4021,312 млрд гривен.
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Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в августе увеличился на 0,3% до 924,838 млрд гривен, а с начала года он увеличился на 6,7% с 866,944 млрд гривен.
Ранее писали, в июле денежная база, включающая наличные в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, уменьшилась на 1,7% до 1226,625 млрд гривен.
За 2025 год денежная база выросла на 11,6% со 1052,113 млрд гривен.
За 2024 год денежная база выросла на 7,7% с 976,94 млрд гривен.
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