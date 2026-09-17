Национальный банк повысил учетную ставку

«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 16% с учетом устойчивого фундаментального ценового давления, вторичных эффектов от шоков предложения и усиления среднесрочных проинфляционных рисков. Это решение поддержит привлекательность гривневых активов и устойчивость валютного рынка, что позволит сохранить контролируемость инфляционных ожиданий и вернуть инфляцию на траекторию устойчивого снижения к цели 5% на горизонте политики», — заявили в Нацбанке.
Почему НБУ повысил ставку
Инфляционное давление остается повышенным, прежде всего из-за последствий российской агрессии и войны на Ближнем Востоке.
В августе 2026 года потребительская инфляция ускорилась до 8,1% г/г, несколько превысив траекторию июльского прогноза НБУ. Такая ценовая динамика была обусловлена прежде всего ощутимым, чем ожидалось, подорожанием горючего на фоне эскалации войны на Ближнем Востоке.
Кроме того, более высокими темпами росли отдельные административные тарифы, что в значительной степени обуславливалось последствиями российских атак на критическую инфраструктуру.
Базовая инфляция в последние месяцы оставалась на высоком уровне. Фундаментальное ценовое давление подпитывает дальнейший рост производственных затрат бизнеса, в частности электроэнергию, логистику и оплату труда. Инфляционные ожидания экономических агентов также были повышены.
Несмотря на последствия российских атак рынок труда и потребительский спрос оставались устойчивыми. В частности, средние зарплаты в июле и, по оценкам НБУ, в августе и дальше росли высокими темпами, что поддержало фундаментальное ценовое давление.
Ожидается, что инфляция начнет замедляться в 2027 году, в том числе благодаря текущим мерам НБУ по усилению монетарной политики.
Траектория инфляции в ближайшие месяцы может быть несколько выше, чем предполагал предварительный прогноз НБУ. Инфляционное давление будет подпитывать последствия усиления атак россии на объекты логистики, производства и энергетической инфраструктуры. Кроме того, цены будут влиять дороже, чем ожидалось ранее, горючее.
Влияние глобальной ценовой конъюнктуры остается проинфляционным, в частности, учитывая события на Ближнем Востоке. Учитывая это, все больше центральных банков повышают свои ключевые ставки.
В то же время, инфляцию, вероятно, будет ограничивать значительное предложение продовольствия на внутреннем рынке, в том числе из-за сложностей с вывозом урожаев Черным морем.
Ожидается, что инфляция вернется на траекторию замедления в 2027 году благодаря, в том числе, мерам НБУ по усилению монетарной политики.
НБУ допускает как дальнейшее повышение ставки, так и ее снижение
В случае существенного усиления рисков ценовой динамики и инфляционных ожиданий НБУ будет готов применить дополнительные меры по сдерживанию инфляции.
Однако, если в последующие месяцы ухудшение ситуации безопасности приведет к заметному охлаждению потребительского спроса и рынка труда, НБУ рассмотрит возможность смягчения монетарных условий.
Напомним, 30 июля правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 15,5%. Учетную ставку повысили, учитывая устойчивое усиление фундаментального ценового давления и более существенное ускорение общей инфляции к концу года.