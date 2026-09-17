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Национальный банк повысил учетную ставку

Кредит&Депозит
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НБУ допускает как дальнейшее повышение ставки, так и ее снижение
НБУ допускает как дальнейшее повышение ставки, так и ее снижение
Национальный банк Украины в четверг, 17 сентября, повысил учетную ставку с 15,5 до 16%.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 16% с учетом устойчивого фундаментального ценового давления, вторичных эффектов от шоков предложения и усиления среднесрочных проинфляционных рисков. Это решение поддержит привлекательность гривневых активов и устойчивость валютного рынка, что позволит сохранить контролируемость инфляционных ожиданий и вернуть инфляцию на траекторию устойчивого снижения к цели 5% на горизонте политики», — заявили в Нацбанке.

Почему НБУ повысил ставку

Инфляционное давление остается повышенным, прежде всего из-за последствий российской агрессии и войны на Ближнем Востоке.
В августе 2026 года потребительская инфляция ускорилась до 8,1% г/г, несколько превысив траекторию июльского прогноза НБУ. Такая ценовая динамика была обусловлена ​​прежде всего ощутимым, чем ожидалось, подорожанием горючего на фоне эскалации войны на Ближнем Востоке.
Кроме того, более высокими темпами росли отдельные административные тарифы, что в значительной степени обуславливалось последствиями российских атак на критическую инфраструктуру.
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Базовая инфляция в последние месяцы оставалась на высоком уровне. Фундаментальное ценовое давление подпитывает дальнейший рост производственных затрат бизнеса, в частности электроэнергию, логистику и оплату труда. Инфляционные ожидания экономических агентов также были повышены.
Несмотря на последствия российских атак рынок труда и потребительский спрос оставались устойчивыми. В частности, средние зарплаты в июле и, по оценкам НБУ, в августе и дальше росли высокими темпами, что поддержало фундаментальное ценовое давление.
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Инфляция может начать замедляться в 2027 году

Ожидается, что инфляция начнет замедляться в 2027 году, в том числе благодаря текущим мерам НБУ по усилению монетарной политики.
Траектория инфляции в ближайшие месяцы может быть несколько выше, чем предполагал предварительный прогноз НБУ. Инфляционное давление будет подпитывать последствия усиления атак россии на объекты логистики, производства и энергетической инфраструктуры. Кроме того, цены будут влиять дороже, чем ожидалось ранее, горючее.
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Влияние глобальной ценовой конъюнктуры остается проинфляционным, в частности, учитывая события на Ближнем Востоке. Учитывая это, все больше центральных банков повышают свои ключевые ставки.
В то же время, инфляцию, вероятно, будет ограничивать значительное предложение продовольствия на внутреннем рынке, в том числе из-за сложностей с вывозом урожаев Черным морем.
Ожидается, что инфляция вернется на траекторию замедления в 2027 году благодаря, в том числе, мерам НБУ по усилению монетарной политики.

НБУ допускает как дальнейшее повышение ставки, так и ее снижение

В случае существенного усиления рисков ценовой динамики и инфляционных ожиданий НБУ будет готов применить дополнительные меры по сдерживанию инфляции.
Однако, если в последующие месяцы ухудшение ситуации безопасности приведет к заметному охлаждению потребительского спроса и рынка труда, НБУ рассмотрит возможность смягчения монетарных условий.
Напомним, 30 июля правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 15,5%. Учетную ставку повысили, учитывая устойчивое усиление фундаментального ценового давления и более существенное ускорение общей инфляции к концу года.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НБУИнфляция
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