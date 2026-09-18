Зеленский заявил о подготовке соглашений на €1 млрд на Карпатском саммите

В рамках экономической части Карпатского саммита Украина подготовила инвестиционные и торговые соглашения общим объемом €1 млрд. Также на мероприятии представили около 100 бизнес-проектов Карпатского региона на €40 млрд.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе Carpathian 8 Summit в пятницу, передает «Интерфакс-Украина».
Украина готовит соглашения на €1 млрд
По словам Зеленского, в экономической части саммита ожидаются финансовые и инвестиционные договоренности с участием около 550 представителей бизнеса из всех стран-участниц.
«Подготовлены инвестиционные и торговые соглашения на миллиард евро», — сказал президент.
В то же время на саммите представлено около 100 бизнес-проектов от Карпатского региона общим объемом около €40 млрд.
ЕС могут привлечь к поддержке Карпатского региона
«Мы исходим из того, что в ближайшие годы экономический рост в Карпатском регионе может быть вдвое быстрее, чем в среднем по Европейскому Союзу», — отметил президент.
Он также сообщил о работе по созданию на уровне Евросоюза особой Карпатской макростратегии, что позволит привлечь больше европейских денег для поддержки стран и общин Карпатского региона.
На саммите обсудили энергетическую безопасность
Кроме того, президент сообщил о наличии нескольких проектов, направленных на усиление энергетической безопасности.
«Мы будем обязательно привлекать дополнительные силы, дополнительное инвестирование. Это такие планы, которые не на будущее, а это сегодня мы должны сделать», — сказал Зеленский.