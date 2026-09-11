94% бизнеса в Украине не застрахованы от военных рисков Сегодня 20:01 — Страхование Пострадавший из-за войны бизнес, www.facebook.com

У 94% украинского бизнеса нет страхового покрытия военных рисков. Половина компаний просто не могут найти соответствующее покрытие, 49% считают имеющуюся страховку недостаточной, а для 43% ее стоимость слишком высока.

Таковы результаты интерактивного опроса участников круглого стола «Страхование военных рисков в Украине: от вызовов до системных решений», организованного Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА).

Об этом сообщила генеральный директор BDO в Украине Вера Савченко, ссылаясь на результаты опроса.

Какое покрытие и тарифы хочет бизнес

78% представителей бизнеса считают, что механизм первого ущерба поможет компаниям сохранить операционную деятельность.

Относительно размера страхового покрытия, половина опрошенных считает оптимальным уровень в $10 млн. Еще 44% говорят о необходимости покрытия на уровне $20 млн и более.

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Относительно стоимости страхования 48% бизнеса поддерживают дифференцированный тариф в зависимости от конкретного объекта. В то же время 35% готовы платить 2% стоимости активов, а 29% — 1%.

Среди источников финансирования 79% опрошенных назвали российские активы. Еще 53% считают, что финансировать систему должны взносы самого бизнеса, получающего покрытие. Приблизительно половина компаний готова рассматривать и бюджетное финансирование.

В то же время, по словам Савченко, частный страховой рынок самостоятельно не способен покрыть такие убытки. По ее мнению, необходим государственный механизм с четкими правилами выплат.

Почему добровольного страхования недостаточно

Савченко отмечает, что система не сможет полноценно работать только на добровольных взносах.

По ее словам, добровольное катастрофическое страхование не достигало массового покрытия в мире. Всемирный банк фиксирует, что без стимулов или автоматического включения такие схемы имеют ограниченный охват. Страхование чаще покупают тогда, когда оно обязательно или связано с кредитом, арендой или лицензией.

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Иначе к системе преимущественно подключаются компании, которые уже находятся под высоким риском, что создает проблему адверсной селекции.

При этом обязательность страхования, по мнению эксперта, можно вводить постепенно — по отдельным секторам и по понятным стимулам.

Удары по бизнесу участились

Савченко также сообщила, что более четырех лет ведет собственный реестр поражений частного бизнеса по дате и типу оружия. В него попадают только случаи из открытых источников и подтвержденная информация о компании.

По ее данным, в 2026 году таких случаев произошло больше, чем за весь период 2022—2025 годов.

«Третий квартал еще не закончился, а в нем уже событий, как в предыдущий пик, весна 2022 года, умноженная на три с половиной», — подчеркнула Савченко.

Изменилась и структура атак. Если в 2022—2024 годах ударов дронами по бизнесу, по ее данным, не было, то в 2026 году они составляют более половины таких событий.

Это, в свою очередь, влияет на расчет страховых тарифов. «Дрон удешевил удар по складу — и частота выросла. Для тарифа это означает, что базовая ставка, рассчитанная на данные 2023−2025 годов, занижена уже на старте», — объясняет эксперт.

Отдельно Савченко отмечает два пика атак на склады — весну 2022 года и лето 2026-го. При этом сейчас целями становятся не пустые помещения первой недели полномасштабного вторжения, а современные мультитемпературные склады сетей с товаром.

По ее данным, Киевская область имеет 1,45 события на 100 тыс. жителей, что почти вдвое больше, чем в Харьковской области — 0,77, и в Киеве — 0,71. Поэтому зональные коэффициенты, по мнению Савченко, следует рассчитывать не по расстоянию до фронта, а с учетом концентрации логистики.

Медианный интервал между повторными ударами по одной компании составляет около двух недель. Повторные атаки происходят даже по уже восстановленным или только что введенным в эксплуатацию объектам: один склад сети подвергся удару через четыре дня после открытия, а фармдистрибьютор — трижды за три месяца.

«С конца августа фиксируются повторные попадания по объектам, где еще работают спасатели. Для страхования это не случайность, а отдельный множитель в тарифе: объект, который уже поражен, имеет высшую вероятность следующего удара, и модель должна это учитывать», — резюмирует Савченко.