Ущерб гражданскому бизнесу от российских обстрелов может достигать $2 миллиардов в год Сегодня 19:33 Одним из самых сложных вопросов остается страхование военных рисков.

Ущерб гражданскому бизнесу от российских обстрелов может достигать не менее 2 млрд долларов в год.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в ходе встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации.

Страхование военных рисков

По его словам, одним из самых сложных вопросов остается страхование военных рисков.

«Ущерб гражданскому бизнесу может достигать по меньшей мере 2 млрд долларов в год. Такой объем потерь классический страховой рынок самостоятельно покрыть не может. Поэтому для компенсации ущерба требуется дополнительное финансирование — со стороны международных партнеров или государства», — заявил Высоцкий.

Министр подчеркнул, что Минагрополитики продолжает искать действенные механизмы, которые позволят частично компенсировать бизнесу потери, вызванные войной.

Экспорт аграрной продукции

Еще одним критическим вопросом для агросектора остается внешняя торговля.

Украина не планирует вводить новые ограничения на экспорт или импорт аграрной продукции. В ближайшее время не ожидается пересмотра действующих торговых квот со стороны Европейского Союза.

При таких условиях одним из практических приоритетов остается беспрепятственный транзит украинской аграрной продукции через территорию ЕС в третьи страны и морские порты. Минагрополитики также готовы совместно с бизнесом проанализировать действующие процедуры администрирования аграрных квот и определить, какие изменения могут упростить и ускорить экспорт.

Агросектор может недополучить до $10 млрд

Ограничения экспортной логистики сокращают доходы агропроизводителей и возможности финансировать следующий производственный цикл. Если нынешняя ситуация сохранится, аграрный сектор может недополучить до 10 млрд. долларов экспортной выручки в 2026/2027 МГ. Это означает меньше средств на закупку техники, средств защиты растений, удобрений и других ресурсов, необходимых для производства.

В то же время Минагрополитики продолжает подготовку аграрного сектора к интеграции в ЕС и адаптацию законодательства к европейским нормам. В этот процесс планируют активно привлекать бизнес.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что областные военные администрации Украины переходят на круглосуточный режим работы, чтобы помочь предприятиям децентрализовать складские мощности и сохранить продукцию в условиях атак на централизованные места ее хранения. Для этого в регионах будут созданы специальные рабочие группы.