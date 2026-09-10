День финансов: ситуация с дефицитом бюджета, новые устройства Apple, отсрочка для учителей Сегодня 17:45

Четверг, 10 сентября. Apple представила свой первый складной iPhone, в Европе удивились $27 млрд дефицита в бюджете Украины, а в Одессе начали тестировать 5G.

👩‍👦 В Украине родители, самостоятельно воспитывающие детей, имеют право претендовать на ряд государственных выплат, налоговых и трудовых льгот, а также жилищную поддержку.

Знали ли вы, например, что сам факт развода не означает автоматического обретения статуса одинокой матери или отца, а право на отдельные виды помощи зависит от конкретных юридических критериев?

При этом, чтобы оформить пособие, следует определить, на какую программу имеет право семья, подготовить необходимые документы и подать заявление. Подробнее обо всех аспектах и ​​суммах, на которые вы можете претендовать, мы расписали в статье по ссылке:

Дефицит бюджета

Кабинет Министров принял и направил в Верховную Раду еще три законопроекта, являющихся частью пакета, необходимого для привлечения международного финансирования и покрытия дефицита государственного бюджета.

🗨️ «Ситуация с дефицитом государственного бюджета серьезная. Поэтому нам необходима совместная и скоординированная работа. Свою часть работы правительство выполняет: с начала сентября мы одобрили и передали на рассмотрение 8 законопроектов» , — заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Также Кабинет Министров утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2027−2029 годы. Документ является продолжением среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2026−2028 годы и развивает заложенные в ней подходы с учетом актуальных прогнозов.

В Европе удивились , узнав, что Украине не хватает 27 миллиардов долларов на оборону. Некоторые партнеры подвергают сомнению эффективность расходования средств или завышение потребностей. Запрос Киева удивил и обеспокоил европейских чиновников, ведь в начале этого года Европейский Союз уже согласовал для Украины кредит более чем на $100 млрд.

Реестр ущерба

С 10 сентября бизнес может подать заявления по трем новым категориям в Международный реестр убытков. Новые категории охватывают бизнесы, которые из-за российской агрессии были вынуждены эвакуировать или переместить деятельность в более безопасное место, понесли другие экономические потери или оказывали помощь своим работникам и членам их семей, пострадавшим от войны.

💼 Многие предприниматели считают: если отчетность подана вовремя, долга перед бюджетом быть не может. На самом деле, задолженность часто возникает незаметно — из-за просроченного платежа, технической ошибки или доначисления, и выявляют ее не сразу. Юрист Дина Дрижакова объяснила 9 самых распространенных причин, почему деньги «теряются», и поделилась пошаговым алгоритмом проверки расчетов с бюджетом через Электронный кабинет или приложение «Моя налоговая»:

Новые устройства Apple

Apple провела большую презентацию, показаа сразу несколько новых устройств. Среди главных новинок — iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, первый складной iPhone Duo, AirPods 5, Apple Watch Series 12 и Ultra 4, а также обновление iOS 27.

Отсрочка в Резерв+

Учителя и другие педагогические работники общеобразовательных учреждений теперь могут оформить отсрочку онлайн в Резерв+. Отсрочка оформляется на базе данных в государственных системах, без дополнительных документов.

Мониторинг работы водоканалов

НКРЭКУ утвердила Инструкцию по мониторингу в сфере централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения. Документ определяет порядок сбора и анализа информации о функционировании сферы и позволяет регулятору системно оценивать ее состояние, отслеживать тенденции и своевременно выявлять риски, которые могут влиять на потребителей и деятельность предприятий.

Тестирование 5G в Одессе

В Одессе официально стартовало пилотное тестирование мобильной связи пятого поколения 5G. Технологию одновременно опробуют операторы Киевстар, lifecell и Vodafone. В ходе испытаний скорость передачи данных достигает более 1 Гбит/с, а средние показатели держатся на уровне 600−700 Мбит/с.

Финмониторинг переводов

Кажется, что финансовый мониторинг касается только крупных сумм, например, от 400 тыс. грн. Как объясняют в Ощадбанке, дело не только в сумме перевода. Банк может обратить внимание на характер операций и резкие изменения в финансовом поведении.

Взыскание долгов из пенсий

Пенсионерам хотят гарантировать неприкосновенный минимум при взыскании долгов. Это одна из норм большого правительственного законопроекта об усилении защиты прав человека во время принудительного исполнения решений. После всех отчислений пенсионеру должны оставить как минимум прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Сегодня это 2595 грн в месяц.

По $5 тыс. каждому американцу

Президент США Дональд Трамп сделал американцам масштабное денежное обещание в преддверии промежуточных выборов. Он заявил, что каждый взрослый гражданин США получит 5 тысяч долларов, если республиканцы сохранят контроль над Палатой представителей и Сенатом.