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Истощение экономики. Что будет с ценами, курсом валют и горючим осенью

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Истощение экономики. Что будет с ценами, курсом валют и горючим осенью
Истощение экономики. Что будет с ценами, курсом валют и горючим осенью
россия все больше бьет не только по военным объектам, но и инфраструктуре, от которой зависит работа украинской экономики. Горят склады крупных ритейлеров, под ударами оказываются логистические объекты и АЗС, а большиесуда перестали заходить в порты Большой Одессы.
Об этом говорится в новом видео на YouTube-канале Finance.ua.
Для бизнеса это означает проблемы с логистикой и экспортом, а для фермеров — необходимость искать альтернативы для хранения урожая. Эксперты говорят о новой фазе войны — истощении экономики.

Почему россия бьет по экономической инфраструктуре

О том, что война переходит в фазу тотального истощения, в последнее время говорят не только публицисты. Советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Флэш Бескрестнов отмечал, что россия пытается уничтожать украинскую инфраструктуру и экономику в целом.
Публицист Виталий Портников объясняет, что россия использует так называемые «технологические окна» и одновременно пытается давить на украинское общество.
«Второй момент, связанный с целями путина, — это воздушный террор, запугивание украинского мирного населения, создание настроений паники и капитуляции перед россией».
По его словам, еще одной важной задачей является уничтожение инфраструктуры, необходимой для нормального функционирования крупных украинских городов.
Последствия таких атак уже видны для бизнеса: горят склады, гипермаркеты и логистические терминалы. Отдельной проблемой стали порты — с середины лета большие суда полностью прекратили заходить в порты Большой Одессы.

Под ударом оказались бизнес, логистика и горючее

Старший экономист Центра экономической стратегии Наталья Колесниченко в интервью «Левому Берегу» напоминает: удары по бизнесу и инфраструктуре сопровождают Украину на протяжении всего полномасштабного вторжения.
В 2022 году реальный ВВП Украины сократился на 28,8% — в частности, из-за разрушения и потери налаженных экономических и логистических связей. По словам экономистки, эти риски остаются актуальными и сейчас, хотя разные регионы и бизнесы чувствуют их по-разному.
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В последнее время усилились удары по АЗС, особенно в прифронтовых регионах. Это усложняет поставки горючего. Параллельно сохраняются риски проблем с энергоснабжением: перебои с электричеством и теплом влияют как на предприятия, так и на население.
Портников также считает, что разрушения преследуют и более широкую цель — продемонстрировать другим постсоветским странам последствия противостояния с россией.
«Вопрос даже не в том, может ли путин захватить Украину или нет. Вопрос в том, что сами разрушения в Украине должны убедить бывшие советские республики не бежать от россии, а соглашаться с ней», — говорит он.

Фермеры прячут зерно, а цены на пшеницу падают

Отдельно сложной остается ситуация в агросекторе. У крупных агрохолдингов есть свои элеваторы, они могут придержать урожай, хотя под удары попадают и такие объекты.
Для мелких фермеров возможностей гораздо меньше. Часть зерна приходится хранить в обычных полипропиленовых рукавах, потому что неизвестно, как долго его придется держать.
В то же время избыток зерна оказывает давление на цены. Еще весной тонна пшеницы на внутреннем рынке стоила в среднем 9800 грн. Сейчас около 5000 грн.
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Одна из причин — большие переходные запасы. По данным Госслужбы статистики, перед началом жатвы в Украине оставалось около 10 млн тонн не вывезенного зерна прошлого урожая. Это почти вдвое больше, чем годом ранее.
К старым запасам добавился новый урожай. В то же время, повреждения портов и перебои с электроснабжением ограничивали возможности для экспорта. В результате, предложение зерна растет, а цены продолжают падать.
Почему международная помощь спасет курс гривны от краха и как бизнес выживает в условиях дефицита кадров и роста тарифов — смотрите в видео:
По материалам:
Finance.ua
ГорючееПшеница
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