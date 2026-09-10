Истощение экономики. Что будет с ценами, курсом валют и горючим осенью Сегодня 17:16 Истощение экономики. Что будет с ценами, курсом валют и горючим осенью

россия все больше бьет не только по военным объектам, но и инфраструктуре, от которой зависит работа украинской экономики. Горят склады крупных ритейлеров, под ударами оказываются логистические объекты и АЗС, а большиесуда перестали заходить в порты Большой Одессы.

Об этом говорится в новом видео на YouTube-канале Finance.ua.

Для бизнеса это означает проблемы с логистикой и экспортом, а для фермеров — необходимость искать альтернативы для хранения урожая. Эксперты говорят о новой фазе войны — истощении экономики.

Почему россия бьет по экономической инфраструктуре

О том, что война переходит в фазу тотального истощения, в последнее время говорят не только публицисты. Советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Флэш Бескрестнов отмечал, что россия пытается уничтожать украинскую инфраструктуру и экономику в целом.

Публицист Виталий Портников объясняет, что россия использует так называемые «технологические окна» и одновременно пытается давить на украинское общество.

«Второй момент, связанный с целями путина, — это воздушный террор, запугивание украинского мирного населения, создание настроений паники и капитуляции перед россией».

По его словам, еще одной важной задачей является уничтожение инфраструктуры, необходимой для нормального функционирования крупных украинских городов.

Последствия таких атак уже видны для бизнеса: горят склады, гипермаркеты и логистические терминалы. Отдельной проблемой стали порты — с середины лета большие суда полностью прекратили заходить в порты Большой Одессы.

Под ударом оказались бизнес, логистика и горючее

Старший экономист Центра экономической стратегии Наталья Колесниченко в интервью «Левому Берегу» напоминает: удары по бизнесу и инфраструктуре сопровождают Украину на протяжении всего полномасштабного вторжения.

В 2022 году реальный ВВП Украины сократился на 28,8% — в частности, из-за разрушения и потери налаженных экономических и логистических связей. По словам экономистки, эти риски остаются актуальными и сейчас, хотя разные регионы и бизнесы чувствуют их по-разному.

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В последнее время усилились удары по АЗС, особенно в прифронтовых регионах. Это усложняет поставки горючего. Параллельно сохраняются риски проблем с энергоснабжением: перебои с электричеством и теплом влияют как на предприятия, так и на население.

Портников также считает, что разрушения преследуют и более широкую цель — продемонстрировать другим постсоветским странам последствия противостояния с россией.

«Вопрос даже не в том, может ли путин захватить Украину или нет. Вопрос в том, что сами разрушения в Украине должны убедить бывшие советские республики не бежать от россии, а соглашаться с ней», — говорит он.

Фермеры прячут зерно, а цены на пшеницу падают

Отдельно сложной остается ситуация в агросекторе. У крупных агрохолдингов есть свои элеваторы, они могут придержать урожай, хотя под удары попадают и такие объекты.

Для мелких фермеров возможностей гораздо меньше. Часть зерна приходится хранить в обычных полипропиленовых рукавах, потому что неизвестно, как долго его придется держать.

В то же время избыток зерна оказывает давление на цены. Еще весной тонна пшеницы на внутреннем рынке стоила в среднем 9800 грн. Сейчас около 5000 грн.

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Одна из причин — большие переходные запасы. По данным Госслужбы статистики, перед началом жатвы в Украине оставалось около 10 млн тонн не вывезенного зерна прошлого урожая. Это почти вдвое больше, чем годом ранее.

К старым запасам добавился новый урожай. В то же время, повреждения портов и перебои с электроснабжением ограничивали возможности для экспорта. В результате, предложение зерна растет, а цены продолжают падать.