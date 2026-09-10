Реестр ущерба открыл три новые категории для заявлений от бизнеса Сегодня 16:32 — Личные финансы Заявления в категориях С могут подавать любые юридические лица, независимо от организационно правовой формы и формы собственности

С 10 сентября бизнес может подать заявления по трем новым категориям Международного реестра ущерба.

Об этом сообщает пресс-служба RD4U.

Речь идет о запуске категорий:

Новые категории охватывают бизнесы, которые из-за российской агрессии были вынуждены эвакуировать или переместить деятельность в более безопасное место, понесли другие экономические потери или оказывали помощь своим работникам и членам их семей, пострадавшим от войны.

Кто может подать заявление

Заявления в категориях С могут подавать любые юридические лица, независимо от организационно правовой формы и формы собственности, в том числе государственные и коммунальные предприятия и учреждения.

О каких расходах можно заявить

В категории С3.3 заявление могут подать о возмещении расходов на эвакуацию или перемещение бизнеса, включая транспортные и логистические расходы, расходы на повторный запуск бизнеса, аренду жилья для работников и другие прямые расходы, а также потери прибыли вследствие такой эвакуации бизнеса.

В категории С3.4 юридические лица могут подать заявление касательно других экономических потерь, причиненных международно-противоправными действиями российской федерации против Украины, если такие потери не подпадают под другие категории С.

Категория С4 охватывает гуманитарные расходы юридических лиц на поддержку работников и их близких членов семьи, пострадавших от международно-противоправных действий российской федерации против Украины. В частности, расходы, связанные с их эвакуацией, обеспечение временным жильем, предоставлением неотложной медицинской помощи или иной помощи.

В подтверждение поданных заявлений необходимо предоставить соответствующие доказательства, а также указать ориентировочную сумму требования и методологию ее расчета.

Какой ущерб принимают к рассмотрению

Как и для всех категорий Реестра, заявленный ущерб должен соответствовать обязательным критериям:

причиненный 24 февраля 2022 года или позже;

причиненный на территории Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальные воды;

является непосредственным следствием международно-противоправных действий российской федерации против Украины.