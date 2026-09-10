0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Реестр ущерба открыл три новые категории для заявлений от бизнеса

Личные финансы
2
Заявления в категориях С могут подавать любые юридические лица, независимо от организационно правовой формы и формы собственности
Заявления в категориях С могут подавать любые юридические лица, независимо от организационно правовой формы и формы собственности
С 10 сентября бизнес может подать заявления по трем новым категориям Международного реестра ущерба.
Об этом сообщает пресс-служба RD4U.
Речь идет о запуске категорий:
Новые категории охватывают бизнесы, которые из-за российской агрессии были вынуждены эвакуировать или переместить деятельность в более безопасное место, понесли другие экономические потери или оказывали помощь своим работникам и членам их семей, пострадавшим от войны.

Кто может подать заявление

Заявления в категориях С могут подавать любые юридические лица, независимо от организационно правовой формы и формы собственности, в том числе государственные и коммунальные предприятия и учреждения.
Место для вашей рекламы

О каких расходах можно заявить

В категории С3.3 заявление могут подать о возмещении расходов на эвакуацию или перемещение бизнеса, включая транспортные и логистические расходы, расходы на повторный запуск бизнеса, аренду жилья для работников и другие прямые расходы, а также потери прибыли вследствие такой эвакуации бизнеса.
В категории С3.4 юридические лица могут подать заявление касательно других экономических потерь, причиненных международно-противоправными действиями российской федерации против Украины, если такие потери не подпадают под другие категории С.
Категория С4 охватывает гуманитарные расходы юридических лиц на поддержку работников и их близких членов семьи, пострадавших от международно-противоправных действий российской федерации против Украины. В частности, расходы, связанные с их эвакуацией, обеспечение временным жильем, предоставлением неотложной медицинской помощи или иной помощи.
В подтверждение поданных заявлений необходимо предоставить соответствующие доказательства, а также указать ориентировочную сумму требования и методологию ее расчета.

Какой ущерб принимают к рассмотрению

Как и для всех категорий Реестра, заявленный ущерб должен соответствовать обязательным критериям:
  • причиненный 24 февраля 2022 года или позже;
  • причиненный на территории Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальные воды;
  • является непосредственным следствием международно-противоправных действий российской федерации против Украины.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что международный Реестр ущерба, причиненного агрессией рф против Украины, открыл возможность подачи заявлений юридическими лицами в категории C3.2 «Потеря контроля над имуществом на временно оккупированных территориях». В рамках данной категории потерей контроля считается полное либо существенное лишение способности воспользоваться, владеть либо распоряжаться имуществом без зависимости от решений российской федерации, ее органов власти либо подконтрольных ей структур.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems