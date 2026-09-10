Реестр ущерба открыл три новые категории для заявлений от бизнеса

Новые категории охватывают бизнесы, которые из-за российской агрессии были вынуждены эвакуировать или переместить деятельность в более безопасное место, понесли другие экономические потери или оказывали помощь своим работникам и членам их семей, пострадавшим от войны.
Кто может подать заявление
Заявления в категориях С могут подавать любые юридические лица, независимо от организационно правовой формы и формы собственности, в том числе государственные и коммунальные предприятия и учреждения.
В категории С3.3 заявление могут подать о возмещении расходов на эвакуацию или перемещение бизнеса, включая транспортные и логистические расходы, расходы на повторный запуск бизнеса, аренду жилья для работников и другие прямые расходы, а также потери прибыли вследствие такой эвакуации бизнеса.
В категории С3.4 юридические лица могут подать заявление касательно других экономических потерь, причиненных международно-противоправными действиями российской федерации против Украины, если такие потери не подпадают под другие категории С.
Категория С4 охватывает гуманитарные расходы юридических лиц на поддержку работников и их близких членов семьи, пострадавших от международно-противоправных действий российской федерации против Украины. В частности, расходы, связанные с их эвакуацией, обеспечение временным жильем, предоставлением неотложной медицинской помощи или иной помощи.
В подтверждение поданных заявлений необходимо предоставить соответствующие доказательства, а также указать ориентировочную сумму требования и методологию ее расчета.
Какой ущерб принимают к рассмотрению
Как и для всех категорий Реестра, заявленный ущерб должен соответствовать обязательным критериям:
причиненный 24 февраля 2022 года или позже;
причиненный на территории Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальные воды;
является непосредственным следствием международно-противоправных действий российской федерации против Украины.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что международный Реестр ущерба, причиненного агрессией рф против Украины, открыл возможность подачи заявлений юридическими лицами в категории C3.2 «Потеря контроля над имуществом на временно оккупированных территориях». В рамках данной категории потерей контроля считается полное либо существенное лишение способности воспользоваться, владеть либо распоряжаться имуществом без зависимости от решений российской федерации, ее органов власти либо подконтрольных ей структур.