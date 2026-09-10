Какой инструмент инвестирования выбрать этой осенью: пройдите тест от Академии Минфин и получите скидку на обучение Сегодня 12:30 — Личные финансы Какой инструмент инвестирования выбрать этой осенью: пройдите тест от Академии Минфин и получите скидку на обучение

Универсального варианта для вложения капитала нет — оптимальный выбор всегда определяется личными целями, имеющимся опытом, стартовой суммой и готовностью к рискам. Чтобы облегчить этот выбор, образовательная платформа Академия Минфин разработала специальный тест «Какой инструмент инвестирования вам подходит этой осенью?».

Что предлагает тест

Опрос длится всего несколько минут. Ответьте на несколько вопросов:

Имеющийся опыт в сфере финансов;

Финансовые цели и горизонт планирования;

Объем капитала для стартов;

Эмоциональная реакция на возможные колебания и падения рынка.

По результатам ответов платформа сформирует индивидуальную рекомендацию по наиболее подходящему направлению или инструменту для старта. Кроме того, все участники получат персональную скидку на обучающие курсы. Предложение действует до конца месяца.

Об образовательной платформе

Академия Минфин — это образовательный проект финансового портала «Минфин», направленный на обучение украинцев грамотному управлению капиталом, защите сбережений и принятию взвешенных финансовых решений в условиях военного положения.