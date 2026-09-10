В каких сферах в Чехии больше всего вакансий

Осенью 2026 года наилучшие перспективы трудоустройства в Чехии будут для работников торговли, логистики, строительства и технических специальностей. Более трети компаний планируют увеличивать штат до конца года.
Опрос ManpowerGroup показал, что 37% из 504 опрошенных компаний планируют увеличивать количество работников. Сокращения штата планируют 13% работодателей, а половина компаний не прогнозирует существенных изменений.
Активнее всего работников планируют набирать в торговле и логистике. В частности, речь идет о вакансиях в магазинах, на складах и в транспортной отрасли.
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Обратная ситуация наблюдается в двух крупных сферах. В энергетике и коммунальных услугах, а также в информационных и коммуникационных услугах больше компаний ожидают сокращения персонала, чем расширения штата.
Ко второй категории относят, в частности, медиа, издательский бизнес и телекоммуникации.
Больше всего новых работников планируют нанимать средние и крупные компании со штатом от 250 до 999 человек. А вот в самых мелких предприятиях, где работает до десяти человек, настроения гораздо хуже.
В то же время, почти треть компаний тратит на закрытие вакансии больше времени, чем год назад. Главные причины — отсутствие необходимых навыков у кандидатов и нехватка квалифицированных специалистов в конкретных регионах.
В Чехии выросло количество безработных
В августе уровень безработицы в Чехии остался на уровне 5%. В Úrad práce было зарегистрированы 373 891 искатель работы — на 6545 больше, чем месяцем ранее. Количество доступных вакансий сократилось до 99 274.
В среднем на одну вакансию приходится 3,8 кандидата. Самая сложная ситуация в Карвине — 19,2 человека на рабочее место. Далее следуют Усти-над-Лабем — 16,9, Дечин — 16,4 и Соколов — 15,2 кандидата.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Чехии коалиция согласовала повышение минимальной зарплаты на ближайшие два года. Уже с января 2027 года самый низкий заработок должен вырасти на 2500 крон, а в следующем году ожидается еще одно повышение.
Согласно проекту правительственного постановления, в 2027 году минимальная зарплата составит 44,6% от средней зарплаты. Это означает ее увеличение с нынешних 22 400 до 24 900 крон в месяц.
В 2028 году показатель должен вырасти до 45,8% от среднего заработка. По нынешним расчетам, минимальная зарплата тогда может составить около 26 900 крон.