АМКУ объяснил, почему не мониторит ежедневно цены на продукты Сегодня 09:13 — Личные финансы Возможные нарушения устанавливают в каждом конкретном случае

В Антимонопольном комитете Украины объяснили, что проведение ежедневного мониторинга цен на продуктовых полках и прогнозирование их роста из-за усложнения логистики не входят в полномочия ведомства.

Об этом АМКУ сообщил в ответ на запрос РБК-Украина

Бизнес и граждане, чьи права были нарушены из-за вероятных сговоров или недобросовестной конкуренции, имеют право обращаться в комитет с официальными заявлениями для проведения проверок.

Когда АМКУ проверяет цены

В Комитете пояснили, что оценивают обоснованность цен в случаях, когда речь идет о возможном злоупотреблении монопольным положением или антиконкурентных согласованных действиях.

В то же время возможные нарушения устанавливаются в каждом конкретном случае. Для этого АМКУ анализирует информацию и документы, которые могут подтвердить или опровергнуть нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

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В настоящее время в Комитете рассматривается дело о возможных антиконкурентных согласованных действиях на рынке первичной реализации куриных яиц. Дело касается группы компаний «Авангард» и группы компаний в составе ООО «Ясенсвит» и ООО «Овостар».

Также АМКУ проводит исследование по увеличению цен на свинину в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.

Кроме того, в 2026 году Комитет исследует рынок первичной реализации концентратов фруктовых соков.

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Напомним, ранее Finance.ua писал , что с начала августа враг начал системно уничтожать распределительные центры и склады украинских торговых сетей. Первыми пострадали логистические хабы «Новуса» и «Фоззи», после чего в супермаркетах этих сетей начались перебои с продуктами.

По оценкам Украинской торговой гильдии, с начала августа и до ударов по складам в последние дни месяца ритейл потерял 400 тысяч квадратных метров помещений для хранения продукции, из которых до четверти — холодильники.