АМКУ объяснил, почему не мониторит ежедневно цены на продукты

Бизнес и граждане, чьи права были нарушены из-за вероятных сговоров или недобросовестной конкуренции, имеют право обращаться в комитет с официальными заявлениями для проведения проверок.
Когда АМКУ проверяет цены
В Комитете пояснили, что оценивают обоснованность цен в случаях, когда речь идет о возможном злоупотреблении монопольным положением или антиконкурентных согласованных действиях.
В то же время возможные нарушения устанавливаются в каждом конкретном случае. Для этого АМКУ анализирует информацию и документы, которые могут подтвердить или опровергнуть нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.
В настоящее время в Комитете рассматривается дело о возможных антиконкурентных согласованных действиях на рынке первичной реализации куриных яиц. Дело касается группы компаний «Авангард» и группы компаний в составе ООО «Ясенсвит» и ООО «Овостар».
Также АМКУ проводит исследование по увеличению цен на свинину в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.
Кроме того, в 2026 году Комитет исследует рынок первичной реализации концентратов фруктовых соков.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с начала августа враг начал системно уничтожать распределительные центры и склады украинских торговых сетей. Первыми пострадали логистические хабы «Новуса» и «Фоззи», после чего в супермаркетах этих сетей начались перебои с продуктами.
По оценкам Украинской торговой гильдии, с начала августа и до ударов по складам в последние дни месяца ритейл потерял 400 тысяч квадратных метров помещений для хранения продукции, из которых до четверти — холодильники.
Министр аграрной политики Тарас Высоцкий отмечал, что цены на продукты будут расти по всей Украине, однако пока нет предпосылок для подорожания продовольствия больше, чем в пределах 2,5% из-за перестройки логистики торговыми сетями.