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Киев готовит запасы продуктов на случай продолжительных отключений света

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Город имеет возможность организовать горячее питание для 25 тысяч человек.
Город имеет возможность организовать горячее питание для 25 тысяч человек.
В Киеве формируют продовольственные резервы на случай продолжительных отключений электроэнергии и других чрезвычайных ситуаций. В случае необходимости город прежде всего будет предоставлять помощь малоимущим киевлянам и людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Олег Куявский.
«Мы заблаговременно готовимся к возможным вызовам осенне-зимнего периода, усиливаем резервы и продолжаем проводить продуктовые ярмарки во всех районах города», — отметил Куявский, отметив, что ситуация на потребительском рынке Киева остается контролируемой и прогнозируемой.
Он напомнил, что важной составляющей поддержания стабильной продовольственной ситуации является проведение в столице продуктовых сельскохозяйственных ярмарок. Они регулярно проходят в разных районах Киева и расширяют возможности горожан приобрести основные продукты питания.

Какие запасы сформировали

По его словам, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2026−2027 годов в Киеве сформировали и постоянно поддерживают необходимые запасы основных групп продовольственных товаров. Это позволит оперативно обеспечивать малообеспеченных горожан продуктами первой необходимости в случае усложнения работы энергосистемы.
Запасы также можно использовать:
  • в пунктах несокрушимости во время длительных отключений электроэнергии;
  • для помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;
  • для обеспечения работников, привлеченных к аварийно-спасательным и другим неотложным работам.
При поддержке благотворительных и общественных организаций у города есть возможность организовать горячее питание для 25 тысяч человек.
Кроме того, Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА планирует закупить еще 20 тысяч продовольственных наборов, которые можно использовать в случае чрезвычайных ситуаций.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Киев готовится к разным сценариям прохождения отопительного сезона, в частности к возможным длительным перебоям с электро-, тепло- и водоснабжением. В рамках этой подготовки город проверяет данные о жителях, которым ввиду возраста, состояния здоровья или жизненных обстоятельств может потребоваться дополнительная помощь.
Речь идет прежде всего об одиноких людях старшего возраста, людях с инвалидностью, детях с инвалидностью и отдельных семьях, которые при сложных условиях могут не справиться самостоятельно.
По материалам:
Finance.ua
Киев
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