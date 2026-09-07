На ЗАЭС сохраняется критическая ситуация с ядерной и радиационной безопасностью Сегодня 13:12 — Энергетика

На временно оккупированной российскими войсками Запорожской атомной электростанции сохраняется критическая ситуация с ядерной и радиационной сохранностью.

Об этом сообщил «Энергоатом».

В компании заявили, что фактическое состояние ЗАЭС свидетельствует о системном нарушении базовых принципов ядерной безопасности. Наружного электропитания станция лишена с 20 августа, вынужденно переведена на аварийные дизель-генераторы.

Это уже 27 случай полного обесточивания ЗАЭС с начала полномасштабной войны россии против Украины.

В «Энергоатоме» отмечают, что аварийные генераторы не рассчитаны на столь длительную работу в качестве основного источника питания. Постоянные запуски, переключения и погрузки повышают риск технических отказов.

Особую опасность представляет возможность одновременного выхода из строя нескольких систем по одной причине. Такой сценарий в компании называют одной из самых серьезных угроз ядерной безопасности.

Все энергоблоки ЗАЭС находятся в состоянии холодного останова. В то же время, даже в таком режиме станции необходимо стабильное электроснабжение для контроля бассейнов выдержки отработавшего ядерного топлива и других критически важных систем.

В «Энергоатоме» подчеркнули, что гарантией безопасности на станции будет только полный вывод россиян оттуда — гражданских и военных.

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