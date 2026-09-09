Зарплаты в одной профессии разнятся по регионам на 155% — результаты исследования Сегодня 17:03 — Личные финансы Зарплаты в одной профессии разнятся по регионам на 155% — результаты исследования

Разница в оплате труда между регионами Украины для одних и тех же профессий может достигать более 150%. Наибольшие разрывы зафиксированы в строительной сфере, в том числе среди фасадщиков, маляров, плиточников и каменщиков.

Об этом свидетельствуют данные OLX Работа

Наибольшие зарплатные разрывы наблюдаются преимущественно между областями запада и востока Украины, на что в большинстве своем влияют фактор безопасности и ситуация на рынке труда конкретного региона — в частности, спрос на конкретных специалистов. Однако есть и исключения. Так, в Сумской области электрику на стройке платят на 61,1% больше, чем в Черновицкой. Повышение зарплат является одним из путей привлечения работников в условиях кадрового дефицита.

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Анализ рынка труда демонстрирует, что наибольшие зарплатные разрывы между регионами наблюдаются преимущественно в строительной сфере — для фасадщиков, маляров, плиточников и каменщиков разница в оплате труда порой достигает 100−155%. В то же время, в других сферах — телекоммуникациях, логистике, медицине и автосервисе — разница в оплате менее резкая, но все еще существенная. Наименьшие зарплатные разрывы зафиксированы в основном для производственных и технических позиций.

Где разница самая большая

Наибольшие разрывы в заработной плате наблюдаются в сфере «Строительство/облицовочные работы» для следующих вакансий:

фасадщик. Самая высокая медианная заработная плата по стране зафиксирована в Закарпатской области — 115 000 грн, а самая низкая в Николаевской области — 45 000 грн. Таким образом, зарплатный разрыв составляет 70 000 грн, или 155,6%;

маляр на строительстве. Во Львовской области медианная зарплата составляет 94 250 грн, а в Черновицкой — 45 750 грн. Зарплатный разрыв — 48 500 грн, или 106%;

плиточник. Киевская область лидирует по медианной зарплате — 107 500 грн. Самый низкий показатель зафиксирован в Полтавской области — 52 500 грн. Разница составляет 55 000 грн, или 104,8%;

каменщик. Самая высокая зарплата наблюдается во Львовской области — 115 000 грн, а самая низкая — в Житомирской области — 57 500 грн. Зарплатный разрыв составляет 57 500 грн, или 100%;

штукатур. В Киеве медианная зарплата достигла 100 000 грн, тогда как в Запорожской области она составляет 50 000 грн. Разница также достигает 100% или 50 000 грн.

Следующая сфера «Колл-центры / Телекоммуникации» и вакансия «Оператор чата». Ивано-Франковская область здесь лидирует по показателю медианной зарплаты — 95 000 грн. Минимальный показатель в Запорожской области — 50 000 грн. Следовательно, разница составляет 45 000 грн (90%).

Существенная разница в зарплате также наблюдается в сфере «Логистика/Склад/Доставка». В Хмельницкой области медианная зарплата дальнобойщика составляет 87 500 грн, а в Сумской — 50 000 грн. Зарплатный разрыв — 37 500 (75%).

Медианная зарплата стоматолога в Кировоградской области составляет 95 000 грн, а в Житомирской — 57 500 грн. Как и для вакансии дальнобойщика, разница достигает 37 500 грн (65,2%).

Электрику на строительстве в Сумской области платят в среднем 72 500 грн. А вот в Черновицкой — 45 000 грн. Следовательно, зарплатный разрыв составляет 27 500 грн, то есть 61,1%.

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Заметна разница в медианной зарплате также у руководителя отдела продаж. Так, в Винницкой области она составляет 110 000 грн, а в Житомирской — 68 750 грн. Зарплатный разрыв — 60% или 41 250 грн.

Медиальная зарплата рихтовщика на СТО в Киеве — 90 000 грн. В Харьковской области этот показатель ниже на 56,5% и составляет 57 500 грн.

Строителю во Львовской области готовы платить 70 000 грн в месяц, а в Запорожской области — 45 000 грн. Так, разница составляет 55,6%, то есть 25 000 грн.

Разница в зарплате по Украине также ощутима для электрика на производстве. В Кировоградской области медиа зарплата составляет 79 702 грн, а в Николаевской — 52 500 грн. Следовательно, зарплатный разрыв — 27 202 грн (51,8%).

Разница в медианной зарплате составляет 40% (20 000 грн) для:

прораба: месячный оклад в Винницкой области — 70 000 грн, а в Сумской — 50 000 грн;

сантехника: в Черниговской области готовы платить 70 000 грн, тогда как в Николаевской — 50 000 грн;

автомаляра: в Киеве медианная зарплата составляет 70 000 грн, а в Черниговской области — 50 000 грн.

Зарплатный разрыв наблюдается и для машиниста экскаватора. В Ровенской области медиа зарплата составляет 65 000 грн, а в Тернопольской — на 30% меньше: 50 000 грн.

Медианная зарплата монтажника на производстве в Закарпатье составляет 64 500 грн, а в Ровенской области — 51 250 грн. Разница достигает 25,9% или 13250 грн.

Оклад автоэлектрика в Закарпатье составляет 70 000 грн, а в Черкасской области — 56 250 грн. Разница — 13 750 грн или 24,4%.

Трактористу в Ивано-Франковской области в среднем платят 60 000 грн в месяц, а в Житомирской — 50 000 грн, то есть на 20% меньше.

Где разница менее существенна

Месячный оклад механика на производстве в Волынской области составляет 80 000 грн, тогда как в Закарпатской — 72 500 грн. Разрыв достигает 7500 грн или 10,3%.