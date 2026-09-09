Украинцы бьют рекорды по трудоустройству в Польше Сегодня 09:00 — Личные финансы Украинцы бьют рекорды по трудоустройству в Польше

Как сообщило Главное статистическое управление, на 31 марта 2026 года в Польше работало 1 152 700 иностранцев. Это на 8% или на 85 700 человек больше, чем на конец марта 2025 года. По сравнению с 28 февраля 2026 года это количество выросло на 20 200 человек.

Согласно последним данным GUS, в марте этого года этот показатель был выше почти на 15 000 человек, Incoland.net.pl

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Сколько украинцев

Статистика свидетельствует, что все больше граждан Украины находит работу в Польше. В марте украинские работники составили 68% от общего количества работающих иностранцев в Польше — 784 000 человек.

Это на 9,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, предыдущий рекорд от 25 ноября, а именно 769 тыс. украинцев на польском рынке труда, был превзойден на 15 тыс. человек. Темпы роста в годовом исчислении оказались вторыми среди всех национальностей, работающих в Польше.

Ранее мы писали , что рынок труда в крупных польских городах привлекает жителей меньших населённых пунктов. В то же время, уровень безработицы в разных городах страны заметно отличается.

Лучшая ситуация с трудоустройством сложилась в Варшаве. По данным GUS, столица имеет один из самых низких уровней безработицы среди 16 проанализированных городов. По состоянию на конец июня показатель составил 1,6%.

В десятку городов с лучшей ситуацией на рынке труда вошли:

Варшава. Познань. Катовице. Вроцлав. Краков. Быдгощ. Ольштын. Ополе. Гданьск. Щецин.

Ранее также мы рассказывали , что украинцы за границей не только ищут работу, но и активно создают собственный бизнес. И вместе с предпринимателями из Украины уезжают капитал, рабочие места и бизнес-компетенции. В 2023—2024 годах каждый десятый бизнес в Польше основывали украинцы. А только в течение 2022−2023 годов в стране зарегистрировали 48,5 тыс. украинских частных предприятий.

В то же время Польша ужесточает проверки трудоустройства. Как объяснил главный инспектор труда Януш Красонь, проверки будут касаться прежде всего случаев, когда человек формально работает по гражданско-правовому договору или на условиях B2B, но фактически выполняет работу как штатный работник.

По его словам, каждый, кто считает, что его неправомерно оформили по такой схеме, может обратиться в Национальную инспекцию труда. В ведомстве заверили, что все обращения будут тщательно рассматриваться.

Хотя по уровню безработицы Польша занимает второе место в ЕС. Данные Евростата свидетельствуют о том, что Польша продолжает оставаться одним из лидеров по уровню безработицы среди стран Европейского Союза. Лучший результат имеет только Чехия, где уровень безработицы в июле составил 3,3%.