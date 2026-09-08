Какие шрафы за недекларирование валюты на границе Сегодня 20:00 — Личные финансы

Какие шрафы за недекларирование валюты на границе

При пересечении государственной границы украинцы должны знать действующие правила декларирования валютных ценностей. Так, въезд в Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию будет ограничен, если человек не соблюдал таможенные требования.

Также украинское законодательство запрещает транспортировку наличной валюты и банковских металлов в сумме, превышающей эквивалент 10 000 евро, без письменного декларирования.

Необходимо подтвердить происхождение денег при пересечении государственной границы, иначе грозит суровое наказание.

«Несовершеннолетние лица имеют право на трансграничное перемещение валютных ценностей в сумме, установленной валютным законодательством. Письменное декларирование от имени лица, не достигшего 16-летнего возраста, осуществляется его законным представителем», — уточнили специалисты.

Пересчет валюты осуществляется по официальному курсу гривны к евро или кросс-курсу, определенному Национальным банком на день выезда из Украины. При этом ограничений на максимальную сумму наличных денег, которую физическое лицо может ввозить на таможенную территорию государства, нет.

Какие шрафы за недекларирование валюты

Наказание прописано в статье 471 Таможенного кодекса . Уклонение от декларирования валютных ценностей влечет штраф в размере 20% от суммы превышения установленного лимита.

Если человек пытается вывезти 15 000 евро с нарушением, штраф будет от 5 000 евро, а придется заплатить 1 200 евро.

Есть легальный способ повысить лимит. Он действует на одно физическое лицо, так что если пересекать границу с членом семьи или другом, можно поделить сумму между всеми путешественниками поровну. Тогда ограничение на двоих составит 20 000 евро.

Плюс следует помнить, что для личных финансов на банковских счетах никаких лимитов не установлено. Если нет разницы, в каком виде держать средства, следует положить их на карту и не переживать из-за проверок в пункте пропуска.

Ранее мы писали , украинцы готовятся к долгой войне, но не спешат уезжать за границу.

Доля украинцев, рассматривающих возможность выезда за границу для получения временной защиты, сократилась с 41% в 2024 году до 33% в 2026 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования миграционных настроений, проведенных компанией Gradus.

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