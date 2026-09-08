В Дії появится медицинский кабинет: каковы его функции Сегодня 16:44 — Личные финансы

В Дії появится медицинский кабинет: каковы его функции

Минцифры вместе с Министерством здравоохранения разрабатывают полноценный медицинский кабинет в Дії, который планирует запустить уже в следующем году.

Об этом в интервью SPEKA рассказала заместитель министра цифровой трансформации Украины Валерия Коваль.

«Следующий стратегический шаг — это цифровизация медицинского сектора. Вместе с коллегами из Министерства здравоохранения мы активно разрабатываем полноценный медицинский кабинет в Дії, который планируем запустить уже в следующем году», — рассказала Коваль.

Что это дает

По ее словам, на первом этапе украинцы смогут просто в приложении пересмотреть свою действующую декларацию с семейным врачом или заключить новую через несколько секунд. Это станет стартом крупного медицинского блока в Дії, который в дальнейшем планируют расширять.

Медицинское направление — не единственный вектор выхода Дії за пределы госуслуг в частном секторе. Платформа уже интегрировала более 25 тысяч компаний и бизнесов, а совместно с мобильными операторами реализует функцию переноса номера через eSIM — первым эту услугу ввел lifecell.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.