Временная защита украинцев в Чехии: что обязательно сделать до 30 сентября 2026 года Сегодня 09:02 — Личные финансы

Получить новую наклейку нужно не позднее 30 сентября

Части украинцев в Чехии до 30 сентября 2026 года нужно лично обратиться в отделение Министерства внутренних дел и получить новую визовую наклейку. Если после весенней онлайн-регистрации у вас еще есть только PDF-подтверждение, продолжение процедуры еще не завершено. Такая защита действует только до конца сентября.

Об этом пишет Чехия-онлайн.

МВД Чехии на Информационном портале для иностранцев объясняет, что после личного визита и вклеивания новой визовой наклейки временная защита продлевается до 31 марта 2027 года. Получить новую наклейку нужно не позднее 30 сентября.

Что у вас сейчас Статус Что делать Только PDF после онлайн-регистрации Защита продлена до 30.09.2026 Прийти в забронированное время в МВД и получить новую наклейку Новая визовая наклейка уже получена Защита продлена до 31.03.2027 Относительно дедлайна 30 сентября дополнительных действий не требуется Визит пропущен, новой наклейки нет До 30.09.2026 еще действует продление после онлайн-регистрации Проверьте возможность альтернативной даты. Если наклейки не будет в дедлайн, защита закончится

Кого касается дедлайн 30 сентября

В первую очередь, дедлайн касается тех, кто имел временную защиту со сроком действия до 31 марта 2026 года, вовремя прошел онлайн-регистрацию до 15 марта и забронировал личный визит, но еще не получил новую визовую наклейку.

После успешной онлайн-регистрации в личном кабинете появилось подтверждение в формате PDF. Оно свидетельствует о продлении временной защиты до 30 сентября, но не продлевает ее автоматически до 2027 года.

Как проверить дату своего визита

Адрес отделения, дату и время приема можно найти в подтверждении, которое посылали по электронной почте после онлайн-регистрации. Эта же информация доступна в личном кабинете на Информационном портале для иностранцев во вкладке «Мои бронирования».

Если бронирование еще действует, дату можно изменить в личном кабинете, но не позднее 48 часов до запланированного приема.

МВД не рекомендует переносить визит без серьезной причины. Свободного нового срока до конца сентября может не быть, а получение конкретной альтернативной даты не гарантируется.

Что будет, если не получить наклейку

Если человек прошел онлайн-регистрацию, но не пришел в МВД за новой наклейкой, его временная защита закончится 30 сентября 2026 года. Именно личный визит и получение новой наклейки продлевают его до 31 марта 2027 года.

После потери защиты придется подавать новое заявление. МВД будет рассматривать ее по правилам, действующим на момент нового обращения. При этом непрерывность предыдущего пребывания с временной защитой не сохраняется. Она может иметь значение, в частности, для получения специального разрешения на длительное проживание.

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Есть и дополнительный аспект. С 5 августа 2026 года для новых и повторных заявлений части лиц в возрасте от 18 до 60 лет, подлежащих воинской обязанности в Украине, действует дополнительное требование о подтверждении выполнения воинской обязанности. Оно не касается обычного продления действующей защиты, но может быть важным, если защита прекратится и человек будет подавать заявление повторно.

Что делать, если пропустили назначенный срок

В таком случае альтернативную дату можно выбрать через два дня после пропущенного визита — в личном кабинете, во вкладке «Мои бронирования».

Но новый срок может быть значительно позже предыдущего. Если он выпадет уже после 30 сентября и новую визовую наклейку в дедлайн получить не удастся, временная защита закончится.

Что показывать работодателю и страховой до получения наклейки

До личного визита доказательством продления временной защиты до 30 сентября является PDF-подтверждение из личного кабинета. Работодатели, медицинские страховые компании и чешские власти также могут проверить статус онлайн — для этого используются дата рождения и регистрационный номер из подтверждения.

При этом медицинская страховка само по себе автоматически не продлевается только через онлайн-регистрацию. МВД советует обратиться в свою страховую компанию и проверить, как именно она обновляет данные о страховании.

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