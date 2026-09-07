Почему пустеют полки магазинов (мнения экспертов) Сегодня 20:20 — Личные финансы

Почему пустеют полки магазинов (мнения экспертов)

В начале августа враг начал системно уничтожать распределительные центры и склады украинских торговых сетей.

Первыми пострадали логистические хабы «Новуса» и «Фоззи», после чего в супермаркетах этих сетей начались перебои с продуктами, пишет Минфин

Впоследствии пострадали также склады «Рошен», Comfy, «Дом игрушек», крупнейшие хабы 3PL-операторов Raben Group и Berger Cargo (они обеспечивают обслуживание торговых сетей — в частности, хранение и доставку товара), Metro, Varus, «Ашан», «Аврора» и другие.

По оценкам Украинской торговой гильдии, с начала августа и до ударов по складам в последние дни месяца ритейл потерял 400 тысяч квадратных метров помещений для хранения продукции, из которых до четверти — холодильники. Общие потери, учитывая недавние повреждения, пока неизвестны, но понятно, что речь идет о дополнительных тысячах кв. метров складов. То есть в результате масштабы разрушений колоссальные.

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В УТГ оценили, что в Киеве и области осталось всего 2,5% уцелевших вакантных складов, что не позволит сетям перекрыть потери за счет переезда в новые помещения.

Но горят не только склады — уничтожается товар.

Поэтому точечная нехватка продукции, которая раньше была преимущественно в «Новусе», «Сильпо» и «Форе», теперь грозит значительно большему количеству супермаркетов.

В списке самых востребованных и дефицитных

Мука, ​​крупы (в том числе гречка), свежие овощи и фрукты и т. д. , но по магазинам ситуация может меняться. Например, в одном супермаркете может не оказаться муки, но при этом есть крупы в ассортименте, а в другом — недостает зелени и авокадо. То есть, чтобы купить все, что нужно, людям теперь приходится побегать по магазинам.

Опустевшие полки уже спровоцировали ажиотаж — многие покупатели пытаются запастись продуктами длительного хранения, пока они в наличии. Что, со своей стороны, дополнительно провоцирует нехватку товара. То есть выходит замкнутый круг.

На этом фоне некоторые сети уже начали ограничивать продажу продуктов в одни руки.

С 28 августа сеть «АТБ» ввела ограничения на продажу отдельных «социальных» продуктов (яйца, подсолнечное масло, крупы и т. п. ) — не более 6 единиц в одни руки. Соответствующие «квоты» уже появились и на онлайн-площадке заказа продуктов из «АТБ» — если выбрать более 6 единиц товара, система автоматически блокирует заказ и не дает отправить его в корзину.

Руководитель управления корпоративных коммуникаций «АТБ» Сергей Демченко пояснил, что ограничения не связаны с дефицитом, а объясняются попытками некоторых покупателей приобрести товар оптом с целью дальнейшей перепродажи. При этом «квоты» на продукты будут действовать не только в супермаркетах сети в Киеве и области, но и в магазинах других регионов.

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Тарас Высоцкий заявил, что уничтожение складов еще не означает, что украинцы останутся без продовольствия. «Угрозы голода нет», — сказал министр.

Продукты есть, но «сломалась» логистика

Глава концерна «Ярослав» Александр Барсук рассказал, что пока дефицит продуктов в магазинах связан в основном с проблемами логистики. Разрушилась установившаяся цепь доставки, когда товар сначала попадает в крупные распределительные центры, а уже оттуда автотранспортом торговых сетей доставляется в магазины. Причем такая доставка недавно шла несколько раз в день — крупный супермаркет мог принимать по 2−5 фур с товаром за сутки.

Но теперь эта цепочка «порвалась». Отсюда — перебои с поставками в отдельные магазины, хотя на оптовом рынке предостаточно многих продуктов, дефицитных в супермаркетах.

Это касается, например, муки. Барсук говорит, что на рынке его очень много. Из-за проблем с экспортом зерна увеличились объемы внутренней переработки, есть даже избыток муки, из-за чего цены у производителей упали как минимум на 10%.

В крупные супермаркеты мука просто еще не успела попасть, а старые запасы либо уничтожены на складах, либо раскуплены.

В результате растут продажи муки в небольших магазинах. Барсук говорит, что в их сети объемы реализации выросли кратно.

С крупами ситуация иная, — говорит президент Международной ассоциации гречки Сергей Громовой.

По его словам, по многим крупам, в частности гречневой, прошлогодние запасы уже исчерпались, а продукция, изготовленная из нового урожая, еще не попала на полки — гречку только убирают с полей.

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