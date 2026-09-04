Цены на продукты: министр рассказал, чего ожидать
Цены на продукты будут расти по всей Украине, однако пока нет предпосылок для подорожания продовольствия больше, чем в пределах 2,5% из-за перестройки логистики торговыми сетями.
Об этом сообщил министр аграрной политики Тарас Высоцкий, отвечая на вопросы корреспондента УНИАН.
«Обновление логистики может привести к потенциальному подорожанию в пределах 2,5% стоимости — это общая макроцифра в национальном масштабе. По определенным продуктам оно может быть разным, но пока мы оперируем цифрой в 2,5%. Значит ли это, что могут быть другие факторы, которые могут влиять на цены? Могут. Энергетика может влиять, что-то другое», — объясняет чиновник.
Также министр прокомментировал возможность резкого удорожания отдельных групп товаров, в частности мяса.
«Пока мы, с точки зрения ежедневного мониторинга и других факторов, не видим оснований для удорожания на 20−30%. Но ситуация может меняться. Достаточно ли у нас на сегодняшний день производства внутри, в том числе и кормовой базы? Достаточно. Но влияет ли на себестоимость кормовой базы текущая ситуация, в частности, колебания на рынке горючего? Влияет», — указывает Высоцкий.
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