Кто может оформить льготу вместо ветерана Сегодня 19:33 — Личные финансы

Кто может оформить льготу вместо ветерана

Сам факт родственных отношений не дает автоматического права обратиться с заявлением вместо льготника. Для предоставления документов необходима доверенность или документ, подтверждающий законное представительство.

Подать заявление на назначение льготы вместо ветерана или другого лица, имеющего право, может член семьи или другой представитель, но для этого необходимо подтвердить соответствующие полномочия.

Кто может обратиться

Если ветеран или другое лицо, имеющее право на льготу, не может обратиться лично, документы может подать член семьи или другой представитель, объяснил Житомирский областной ТЦК и СП.

Для этого необходимо иметь соответствующие документы.

Если человек действует от имени льготника, необходима нотариально удостоверенная доверенность.

Законному представителю следует предоставить документ, подтверждающий официальное представительство.

Для лица с инвалидностью I группы законный представитель может обратиться без дополнительной доверенности, если его соответствующие полномочия подтверждены необходимыми документами.

Куда подавать заявление на льготу

Заявление на назначение льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг можно подать в Пенсионный фонд Украины несколькими способами.

В частности, документы можно предоставить лично в сервисном центре Пенсионного фонда или через центр предоставления административных услуг (ЦПАУАП).

Также заявление можно отправить по почте по адресу соответствующего органа Пенсионного фонда.

Онлайн подать заявление можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, если его подает сам льготник или это возможно в конкретной ситуации.

Член семьи или представитель также может обратиться по месту жительства льготника и предоставить документы, подтверждающие его полномочия.

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